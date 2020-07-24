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Жизнь

Гималайского медведя «застукали» во время воровства меда у диких пчел

Гималайский медведь воровал мед из улья диких пчел и попал в объектив фотоловушки.

В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом.
В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом.
vk.com/zoo_22

Несмотря на сильный ветер, медведь несколько дней подряд обрабатывал дерево, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нацпарка «Земля леопарда в Приморье». Косолапый обрывал кору со ствола дерева, где находился улей с медом.

Белогрудые медведи часто забираются на деревья в поисках меда, рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш. По словам специалиста, для хищников это не представляет труда, пишет Lenta.ru.

Медвежьи гнезда

Гималайские медведи, рассказал Седаш, часто «вьют гнезда» на деревьях — поедая плоды, они срывают ветки и подкладывают под себя.

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