Гимнастка и порноактриса: кто такая Верона ван де Лер и каких принципов она придерживается

Верона ван де Лер — вице-чемпионка мира по спортивной гимнастике, серебряная призерка чемпионата Европы, а также вебкам-модель и порноактриса с 8-летним стажем. На днях она объявила о скором завершении своей карьеры. Что известно о Вероне ван де Лер и что она сама рассказывает о своей работе и принципах — в нашем материале.

Голландская гимнастка за несколько лет прошла путь от спортсменки с мировым именем до звезды взрослого кино, пишет bigpicture.ru. В начале 2000 годов Верона ван де Лер была одной из самых известных спортивных гимнасток в мире. Но, не попав на Олимпиаду 2004 года в Афинах, девушка постепенно охладела к большому спорту.

Вот как сама Верона ван де Лер отозвалась об этом периоде:

«Образ милой гимнастки с глазами Бэмби создали люди, заинтересованные в этом. Я должна была добывать медали для страны — это был приоритет. Каким я была человеком — никого не интересовало»

После ухода из спортивной гимнастики девушка судилась с отцом, какое-то время была бездомной, сама попала под суд и даже пару месяцев отбывала наказание в тюрьме. Верона ван де Лер остро нуждалась в деньгах. Когда ей предложили стать вебкам-моделью, девушка согласилась. Эта работа приносила неплохой доход. А затем гимнастка попробовала себя в порно и осталась работать в этой индустрии.

«Если бы люди, которые осуждают меня, знали, как обстоят дела в гимнастике, они были бы сдержаны в оценках… Честно говоря, я почти не вижу разницы между тем, что было в спорте, и тем, что я делаю сейчас», — говорит спортсменка, отмечая, что вся ее жизнь так или иначе связана с демонстрацией тела.

В конце 2019 года у Вероны ван де Лер истекают сроки контрактов, и она планирует уйти из индустрии для взрослых:

«Я получала удовольствие, хоть и воспринимала это как работу. Я не была обычной порноактрисой. Я установила собственные правила для работы и делала все либо одна, либо вместе с бойфрендом», — пишет «Обозреватель» со ссылкой на The Sun.