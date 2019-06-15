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Жизнь

Лихие гонки и маневры: как алтайские спасатели соревновались на моторных лодках

14 июня на одной из проток реки Обь около Барнаула состоялся первый чемпионат сотрудников Госинспекции по маломерным судам МЧС России, которой исполняется 35 лет.

Соревнования ГИМС МЧС.
Соревнования ГИМС МЧС.
Анна Зайкова

Участие в соревнованиях приняли спасатели со всего края, а также из Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда, специализированной пожарно-спасательной части и поисково-спасательного отряда на акваториях краевого управления ГОЧС.

«Подразделения, представители которых сегодня собрались здесь, имеют уникальный опыт и на этих соревнованиях мы хотим выявить среди них лучших», — отметил начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров перед стартом.

Скорость и маневрирование

На первом этапе сотрудники ГИМС соревновались в гонке на моторных лодках на 1,5 км — по одному человеку от команды. Затем дали старт скоростному маневрированию, где спасатели должны были показать свои навыки в слаломе, пройти классическую «змейку».

Заключительным испытанием стало упражнение со спасательными средствами. Участники поочередно бросали «конец Александрова» на 25 метров. Основная задача: попасть в заданный квадрат, в котором находится условный утопающий.

Соревнования ГИМС МЧС.
Соревнования ГИМС МЧС.
Анна Зайкова

Результаты

За соблюдением всех правил строго следили судьи. По итогам чемпионата лучший результат показали инспекторы группы патрульной службы № 5 из Алтайского района. «Серебро» взяла команда барнаульского инспекторского отделения, а «бронзу» — сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

Определились и победители скоростной гонки в личном зачете. Лучшими из лучших признали Григория Боровецкого из группы патрульной службы ГИМС № 5, Олега Шиянова (специализированная пожарно-спасательная часть) и Павла Беляева (Западно-Сибирский ПСО).

Соревнования ГИМС МЧС.
Соревнования ГИМС МЧС.
Анна Зайкова

Справка

Государственная инспекция по маломерным судам образовалась 15 июня 1984 года. Инспекторы ГИМС работают круглогодично: водная стихия представляет опасность и зимой, и летом. Спасатели участвуют в поиске людей на воде, следят за состоянием маломерных судов, ведут профилактическую работу по правилам безопасности на водных объектах.

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