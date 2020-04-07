Гипермаркет памятников 8800.ru выходит на рынок с новой стратегией и выгодными ценами

Теперь заказать памятники на могилу в компании 8800.ru можно, не посещая офиса. Все согласования, обсуждения, заключения договоров проходят дистанционно. Достаточно просто зайти на сайт, выбрать в каталоге понравившийся образец памятника и оформить заказ онлайн.

Десятки тысяч товаров и услуг со скидкой 25%

Гипермаркет памятников предлагает потребителям десятки тысяч выгодных решений для обустройства места захоронения. Новая концепция подразумевает выполнение полного спектра услуг со скидкой до 25% за работу «под ключ».

Весь объем услуг включает изготовление памятников, оград, столиков, лавочек, цветников, доставку их к месту захоронения, монтаж и полное благоустройство территории.

Ассортимент предложений невероятно широк. Компания изготавливает памятники из гранита и мрамора, надгробия всевозможных конструкций, формы, дизайна. В числе предложений вертикальные, горизонтальные одиночные сооружения, неординарные архитектурные композиции, мемориальные комплексы.

От недорогих до элитных сооружений с полным спектром услуг

Компания 8800.ru — настоящий гипермаркет памятников. Зайдя на сайт с целью выбрать и заказать надгробное сооружение, потребитель не уйдет без покупки и оформления заказа. Нет смысла искать предложения на других онлайн-ресурсах или отправляться на поиски офлайн магазинов аналогичной специализации.

На рынке мемориальной продукции компания 8800.ru работает более 20 лет и специализируется на изготовлении памятников. На балансе предприятия собственный завод по добыче гранита в Карелии, высокотехнологичные цеха по обработке камня в Подольске и офис продаж в Москве. Команда квалифицированных мастеров изготавливает монументы, надгробия любого уровня технологической сложности.

Улучшенный сервис и выгодные цены

Теперь нет необходимости тратить время на посещение офиса — специалист работает с заказчиком дистанционно. Также компания значительно расширила спектр услуг, что позволяет потребителям не беспокоиться о доставке, монтаже и общем благоустройстве территории. Специалисты предоставляют услуги комплексно.

Достаточно просто позвонить или написать на почту, или оформить заказ на сайте, чтобы ответственный менеджер незамедлительно связался с заказчиком. В онлайн режиме обсуждается проект, эскиз, бюджет, сроки. Качество работы мастеров известно сегодня уже многим. Поэтому компания решила удивить ценами и порадовать потребителей 25% скидкой.

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ИП ЕВСЕЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА

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