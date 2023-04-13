Раньше барнаульцы делали ирокезы, устраивали концерты в школах, домах, галереях и везде, куда дотягивались. Altapress.ru нашел в архивах кадры рок-групп края, в том числе из Барнаула

Первые рок-группы появились в Барнауле в начале 1970 годов: «Ключи» и «Гоминиды» — они играли собственные песни, но существовали недолго. Затем среди барнаульской молодежи стали пользоваться популярностью группы, исполняющие классику рока. Самая популярная — «Наследники». Они играли все — от The Beatles до Deep Purple, но также и что-то свое.

Еще были популярны такие группы как «Отражение», тяготевшая к большим музыкально-поэтическим формам — мюзиклу и рок-опере, «Дизайн», приближавшаяся к джаз-року, «Надежда», «Чистая вера», «Иклипс».

Школьный ансамбль Юрия Егорова , впоследствии группа «Наследники», фото конца 1960 годов. muzaltai.ru

Уже в середине 1970 годов в Барнауле проходили завуалированные под конкурсы ВИА рок-фестивали во Дворце спорта, на которые публики собиралось больше, чем на концерты столичных «звезд».

Осенью 1987 года в Барнауле провели первый фестиваль «Рок-Периферия». В результате образовалось движение сибирских рок-клубов и пропаганды рок-музыки в Сибири и на Дальнем Востоке, помощи молодым и способным музыкантам. Всю работу координировал центр, находящийся в Барнауле.

Первый барнаульский рок-клуб , фото 1987 года. muzaltai.ru

Группы барнаульского рок-клуба организовывали совместные концерты с известными музыкантами. В октябре 1990 года в городе провели I Международный фестиваль «Рок-Азия» с участием групп из Китая, Японии и России. Тогда об этом фестивале писала вся страна.