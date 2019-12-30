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ГК «СОЮЗ» теперь в Санкт-Петербурге. Начало новой истории

«ГК „Союз“: Начало новой истории» — это не просто фильм, это начало новой истории компании. Уникальность его заключается в том, что съемки проходили одновременно на расстоянии более 4000 километров. О том, что из этого получилось, расскажет Елена Греб, заместитель генерального директора ИСК «Союз» по экономике и финансам.

Елена Греб.
Елена Греб.
Фото предоставлено ГК "СОЮЗ"

Елена Греб,
заместитель генерального директора ИСК «Союз» по экономике и финансам:

Дорогие друзья, дорогие коллеги!

В уходящем году мы приготовили большой сюрприз. Мы торжественно объявляем о том, что начинаем свою деятельность в городе Санкт-Петербурге.

В честь этого мы сняли небольшой фильм из двух частей, особенность которого заключается в том, что съемки проходили одновременно на расстоянии более четырех тысяч километров.

Первая часть фильма, посвященная итогам уходящего года 2019, чтит всех ветеранов, заслуженных работников нашего комбината железобетонных изделий. Союз — это не просто название, а объединение профессионалов своего дела, которыми мы имеем честь гордиться. Мы рады показать и рассказать, с чего все начиналось.

Вторая часть фильма начинается с города Санкт — Петербурга, в котором мы с гордостью представляем наш новый завод и его финальную реконструкцию.

За короткий срок нам удалось превратить завод в Санкт — Петербурге в один из самых передовых и самых современных видов производств, которое отвечает самым высоким стандартам.

Работа этого завода будет, вне всякого сомнения, способствовать реализации новых и масштабных строительных объектов, как в городе Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области в целом.

Мы уверены, что этот проект внесёт свой очень весомый вклад в строительную область Санкт — Петербурга, в благополучие всей Ленинградской области.

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