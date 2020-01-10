ГК «Союз»: возвращение святыни. Открытие храма в селе Малахово

Настоящий рождественский подарок получили жители села Малахово. В канун главного православного праздника здесь торжественно освятили храм во имя пророка Илии. Его в кратчайшие сроки — меньше чем за год — построила строительная компания «Союз».

Впервые почти за 100 лет над селом Малахово разносится колокольный звон. До революции здесь был храм — но в 30-е годы был разрушен. Возродить сельский церковный приход местные жители мечтали давно. Но реальностью это стало, лишь когда с инициативой выступила строительная компания «Союз».

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ИСК «Союз»:

Появление храма здесь соответствует нашей психологии — психологии «Союза». Мы говорим не только о работе, мы говорим и о социальном согласии. Я считаю, что православная церковь — это одна из основ духовности нашего общества. Поэтому решение такое было принято.

Проект храма во имя пророка Илии выполнен в старинном «псковском» стиле — простом и выразительном. Благодаря современным технологиям возвели его быстро — меньше чем за восемь месяцев. Место выбрано не случайно — рядом с Домом культуры. Его тоже недавно отремонтировали силами компании «Союз». Местные жители говорят: теперь их культурная жизнь станет по-настоящему полноценной.

С этого дня храм открыт для прихожан, но дополнительное работы — например, по благоустройству — продлятся еще около года. Местные жители заверили, что сами будут принимать в этом посильное участие.