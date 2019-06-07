Глава Алтая забрался на гору и рассказал о новой фишке региона

Новой визитной карточкой Горно-Алтайска станет панорамный комплекс на горе Тугая, заявил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Об этом он рассказал, когда поднялся на гору.

Проект городского панорамного парка «Гора Тугая» победил на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получил 100 млн рублей из федерального бюджета.

«В этом году завершим первую очередь, ориентировочно работы пройдут в августе-сентябре. Учитывая серьезные масштабы проекта, предполагается привлекать и частные инвестиции, их объем в следующем году будет существенно увеличен», — сказал Хорохордин.

Он подчеркнул, что парк будет актуален как для лыжников, так и для всех, кто захочет подняться на вершину, чтобы полюбоваться видами.

«Без сомнения, красивейшее место. И я не сомневаюсь, что после полного завершения проекта, оно станет главной визитной карточкой Горно-Алтайска», — сказал врио главы Республики Алтай.

Проект рассчитан на шесть лет. Он предусматривает благоустройство нижней, средней и верхней частей горы Тугая. На нижней площадке будет крытая парковка, детская канатная дорога, система оснежения. На средней — беседки зайсанов, обрядовая площадка, а на вершине — панорамный комплекс с аллеями.