Глава Алтая ответил на призыв закрыть границы и объяснил посты ГИБДД на въезде

Не имеет полномочий
Местные жители призывают закрыть границы республики не случайно: здесь до сих пор не зафиксировали ни одного заразившегося Covid-2019.
«Принять такое решение может только президент России или председатель правительства РФ», — отметил глава.
Хорохордин также сказал, что ни один регион границы еще не закрыл. Хотя и есть случаи, когда внутри региона закрывается район при вспышке заболеваемости.
Рекомендуют не въезжать
Глава региона также объяснил, какую функцию выполняют сотрудники ГИБДД, стоящие на въезде в Республику Алтай на Чуйском тракте.
Во-первых, инспекторы проводят разъяснительные беседы с водителями и пассажирами. Во-вторых, проверяют документы у жителей Республики Алтай и сверяют со списком людей, которые должны быть дома на карантине. В-третьих, напоминают гражданам о самоизоляции.
А вот иногородним сообщают о временной приостановке работы турбаз, кафе, ресторанов и других мест массового пребывания. И рекомендуют не въезжать в регион.
Штраф до полумиллиона
Тем из гостей региона, которые не отказываются от намерений въехать в Горный Алтай, сотрудник ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения основных ограничений и самоизоляции.
Эта работа, подчеркнул Олег Хорохордин, будет усилена, сообщил официальный сайт правительства Республики Алтай.
13 апреля Хорохордин подписал распоряжение об обязательной приостановке приема отдыхающих в турбазах и гостиницах до 1 июня 2020 года. Ранее мера была рекомендательной. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей, напомнил Хорохордин.
А 14 апреля авиакомпания «СиЛА» временно приостановила выполнение рейсов по маршруту Горно-Алтайск — Красноярск — Горно-Алтайск. Ранее было приостановлено авиасообщение Горно-Алтайска с Москвой: