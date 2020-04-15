Глава Алтая ответил на призыв закрыть границы и объяснил посты ГИБДД на въезде

Олег Хорохордин, глава Республики Алтай, заявил, что въезд на территорию региона закрывать не будет. Так он ответил на распространяемое в мессенджерах обращение жителей. А вот турбазам и гостиницам Горного Алтая теперь уже окончательно запретили принимать гостей, и контроль за этим будет усилен.

Не имеет полномочий

Местные жители призывают закрыть границы республики не случайно: здесь до сих пор не зафиксировали ни одного заразившегося Covid-2019.

«Принять такое решение может только президент России или председатель правительства РФ», — отметил глава.

Хорохордин также сказал, что ни один регион границы еще не закрыл. Хотя и есть случаи, когда внутри региона закрывается район при вспышке заболеваемости.

В Республике Алтай берут пробы на коронавирус. vk.com/chemal_vestnik

Рекомендуют не въезжать

Глава региона также объяснил, какую функцию выполняют сотрудники ГИБДД, стоящие на въезде в Республику Алтай на Чуйском тракте.

Во-первых, инспекторы проводят разъяснительные беседы с водителями и пассажирами. Во-вторых, проверяют документы у жителей Республики Алтай и сверяют со списком людей, которые должны быть дома на карантине. В-третьих, напоминают гражданам о самоизоляции.

А вот иногородним сообщают о временной приостановке работы турбаз, кафе, ресторанов и других мест массового пребывания. И рекомендуют не въезжать в регион.

Турбаза в Горном Алтае. Avito.ru

Штраф до полумиллиона

Тем из гостей региона, которые не отказываются от намерений въехать в Горный Алтай, сотрудник ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения основных ограничений и самоизоляции.

Эта работа, подчеркнул Олег Хорохордин, будет усилена, сообщил официальный сайт правительства Республики Алтай.

13 апреля Хорохордин подписал распоряжение об обязательной приостановке приема отдыхающих в турбазах и гостиницах до 1 июня 2020 года. Ранее мера была рекомендательной. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей, напомнил Хорохордин.

А 14 апреля авиакомпания «СиЛА» временно приостановила выполнение рейсов по маршруту Горно-Алтайск — Красноярск — Горно-Алтайск. Ранее было приостановлено авиасообщение Горно-Алтайска с Москвой: