Глава Алтая проведет детскую елку онлайн

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин решил провести детскую новогоднюю елку в формате онлайн, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На сайтах местного минобра и центра допобразования 28 декабря откроют доступ к онлайн площадке, на которой и пройдет праздник.

Это будет новогодний спектакль, интермедиа, объявят результаты праздничных конкурсов, а глава региона выступит с поздравлением.

В Алтайском крае также придумали нечто подобное — заработал информационный портал «Алтайская ёлка — 2021 новый год».

Ежедневно до 30 декабря ведущие региональные организации дополнительного образования будут проводить конкурсы, викторины, откроется Волшебная Мастерская Снеговика.

Торжественное онлайн-открытие будет 25 декабря в 13:00, сообщали в краевом минобрнауки.