Глава Алтая проведет детскую елку онлайн

На сайтах местного минобра и центра допобразования 28 декабря откроют доступ к онлайн площадке, на которой и пройдет праздник.
Это будет новогодний спектакль, интермедиа, объявят результаты праздничных конкурсов, а глава региона выступит с поздравлением.
В Алтайском крае также придумали нечто подобное — заработал информационный портал «Алтайская ёлка — 2021 новый год».
Ежедневно до 30 декабря ведущие региональные организации дополнительного образования будут проводить конкурсы, викторины, откроется Волшебная Мастерская Снеговика.
Торжественное онлайн-открытие будет 25 декабря в 13:00, сообщали в краевом минобрнауки.