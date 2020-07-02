Глава Алтая сдал тест на коронавирус

Результат Хорохордина оказался отрицательным, вирус не выявлен, сказал пресс-секретарь главы Михаил Максимов.
Также анализы сдали члены правительства и сотрудники аппарата, которые находятся в ежедневном контакте с руководителем региона. Их результаты также отрицательные.
Олег Хорохордин соблюдает все максимальные меры безопасности, включая масочный режим. В правительстве ежедневно проводят дезинфекцию, на входе измеряют температуру, входной режим в здание ограничен.
В Республике Алтай в среду, 1 июля, выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе 775 случаев заболевания, 318 человек выписаны из медучреждений. Один скончался.