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Глава Алтая сдал тест на коронавирус

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сдал тест на коронавирус после того, как заболел «короной» председатель республиканского Госсобрания Владимир Тюлентин. Об этом пишут «Новости Горного Алтая».

Глава Алтая Олег Хорохордин.
Глава Алтая Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

Результат Хорохордина оказался отрицательным, вирус не выявлен, сказал пресс-секретарь главы Михаил Максимов.

Также анализы сдали члены правительства и сотрудники аппарата, которые находятся в ежедневном контакте с руководителем региона. Их результаты также отрицательные.

Олег Хорохордин соблюдает все максимальные меры безопасности, включая масочный режим. В правительстве ежедневно проводят дезинфекцию, на входе измеряют температуру, входной режим в здание ограничен.

В Республике Алтай в среду, 1 июля, выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе 775 случаев заболевания, 318 человек выписаны из медучреждений. Один скончался.

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