Глава Алтая сурово наказал всех причастных к истории с отравлением в школе

После массового отравления в школе-интернате имени Г.К.Жукова в Республике Алтай должностей лишились директор школы и заместитель министра здравоохранения. Об этом глава региона Олег Хорохордин сообщил в Instagram.

В деле разбиралась межведомственная комиссия. По словам Хорохордина, 30 детей пострадало из-за несвоевременного введения карантина, отсутствия полноценной информации со стороны профильных ведомств, а также «ненадлежащего и по сути формального» исполнения руководством интерната своих обязанностей.

«К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена и.о. министра образования О.С. Саврасова. Замминистра здравоохранения А.А. Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию. Аналогичная ситуация с директором школы-интерната В.Г. Затеевым — он также написал заявление и будет уволен», — заявил Хорохордин.

Что случилось в школе-интернате имени Г.К.Жукова

С 6 по 9 февраля в больницу с признаками острой кишечной инфекции попали 25 учеников школы-интерната.

Как предполагают специалисты, причиной заболевания стали блюда национальной кухни, приготовленных в домашних условиях, которые дети ели в на празднике «Чага Байрам».

Более того, руководство интерната скрыло факты заболевания детей, что способствовало распространению инфекции.

Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения санитарных требований в самом учреждении: несвоевременная смена постельного белья, полотенец, некачественное проведение уборки комнат, туалетов. Используется дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности.

Все ученики находятся под медицинским наблюдением. В помещениях интерната провели заключительную дезинфекцию.