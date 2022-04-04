4 апреля
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Жизнь

Глава Алтая увидел ужасные свалки и собрался прощаться с регоператором

Республика Алтай — эко-столица России, и она должна соответствовать этому званию. Так считает глава региона Олег Хорохордин. Пока к этому есть некоторые вопросы.

Переполненные мусорные баки.
Переполненные мусорные баки.
t.me/khorokhordin

На выходных глава Алтая проехал по Горно-Алтайску и понял, что региональный оператор не справляется с вывозом мусора. На приложенных Хорохординым фото преимущественно центральная часть города.

«Представляю, что происходит в других микрорайонах», — отметил он в своем Telegram-канале.

Министр регионального развития уже доложил главе, что у субподрядчика, который работает с регоператором, есть техника, но она не выходит и не работает как положено.

Хорохордин считает, что нельзя допустить повторения ситуации, когда город утопал в мусоре. Если у регоператора есть договоренности с конкретными исполнителями, и они не справляются со своими обязанностями, «надо прощаться с ними».

«Прошу руководство регионального оператора, работающего в городе, подготовить все необходимые документы для расторжения контракта с нерадивыми исполнителями. В противном случае вновь поднимем вопрос о работоспособности самого регоператора», — жестко заявил глава региона.

А ранее власти Алтайского края расстались с мусорным регоператором без лишних раздумий.

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