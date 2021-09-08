Глава Алтая в деловом костюме умылся родниковой водой

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин побывал на открытии обновленного источника у подножия горы Тугая, известного под названием «Ырысту и Аленушка».

В Горно-Алтайске начали празднование Дня рождения города, к чему и приурочили открытие родника после реконструкции.

Скульптурную группу «Ырысту и Аленушка» создали известные в республике художники и скульпторы — Павел Богомолов и Галина Махринская.

Им принадлежит идея объединить в одной композиции двух персонажей народных сказок — алтайской и русской, как знак дружбы двух народов, живущих в Республике Алтай, рассказал Олег Хорохордин в Instagram.

На празднование он пришел в строгом деловом костюме, что не помешало главе региона символично омыть руки и лицо в обновленном источнике.

«Поздравляю всех с этим прекрасным подарком на День города, пусть обновленный родник служит долгие годы и радует горожан», — сказал Хорохордин.

Горно-Алтайску исполняется 93 года.