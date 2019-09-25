Глава Алтая верит, что жители научатся убирать мусор

На Алтае существуют типичные проблемы в «мусорной» системе: низкая собираемость платежей, недостаток спецтехники, контейнеров и так далее.
Есть и специфические моменты, например, в туристических районах при расчетах на вывоз мусора не учитывают число туристов. В итоге урн не хватает и отходы копятся крайне быстро.
«Я убежден, что мы научимся убирать мусор. Я всегда подчеркиваю, что наша прекрасная Республика Алтай должна быть чистой, будет чистой. И я благодарен всем, кто разделяет это мнение и готов вносить свой вклад», — цитирует главу региона пресс-служба правительства.
Только на территории Горно-Алтайска ликвидировали 600 тонн отходов с приусадебных участков.