Глава Алтая верит, что жители научатся убирать мусор

«Мусорный» вопрос в Республике Алтай стоит не менее остро, чем в Алтайском крае. Глава региона Олег Хорохордин на форуме прокуратуры по вопросам экологии сказал, что бороться с отходами нужно сообща и не перекладываться друг на друга ответственность.

На Алтае существуют типичные проблемы в «мусорной» системе: низкая собираемость платежей, недостаток спецтехники, контейнеров и так далее.

Есть и специфические моменты, например, в туристических районах при расчетах на вывоз мусора не учитывают число туристов. В итоге урн не хватает и отходы копятся крайне быстро.

«Я убежден, что мы научимся убирать мусор. Я всегда подчеркиваю, что наша прекрасная Республика Алтай должна быть чистой, будет чистой. И я благодарен всем, кто разделяет это мнение и готов вносить свой вклад», — цитирует главу региона пресс-служба правительства.

Только на территории Горно-Алтайска ликвидировали 600 тонн отходов с приусадебных участков.