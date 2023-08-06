Глава Алтайского края Томенко почтил память погибшего губернатора Евдокимова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поприветствовал гостей фестиваля «Земляки», который поводится в память о погибшем губернаторе Михаиле Евдокимове. Глава края назвал Евдокимова «народным губернатором» и призвал трудиться для процветания Алтайского края.

Глава региона Виктор Томенко побывал на фестивале «Земляки» в Верх-Обском. Он проводится в память о трагически погибшем губернаторе Алтайского края, заслуженном артисте Михаиле Евдокимове. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что народная любовь к Евдокимову живет в сердцах жителей края.

Губернатор Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края к единению. Он напомнил, что Михаил Евдокимов гордился тем, что он с Алтая. А песню в его исполнении «Алтай для меня – это Родина» считают неофициальным гимном края. Виктор Томенко призвал всех активно работать на благо Алтайского края и пообещал приложить все усилия, чтобы регион, который он возглавляет, процветал и развивался.

Фестиваль «Земляки» в селе Верх-Обское смоленского района организовал Михаил Евдокимов еще в 1992 году. С годами фестиваль становится все более популярным и привлекает множество гостей. На этот раз на сцене выступили Игорь Саруханов, Диана Завидова, Александр Буйнов и Алекандр Маршал.

Мы собрались, чтобы вспомнить по-настоящему народного любимца, по-настоящему народного артиста и по-настоящему народного губернатора. Будем помнить всех светлых людей, которые служили Алтайскому краю, его народу, которые вкладывали душу в его развитие. Пусть таких людей будет как можно больше! Все мы обязательно приложим усилия, чтобы наш край развивался и процветал.

По инициативе заслуженного артиста России Михаила Сергеевича Евдокимова ежегодно с 1992 года в начале августа в селе Верх-Обское Смоленского района проводился Кубок Евдокимова, а с 2006 года проводится Фестиваль народного творчества и спорта «Земляки».

В 2009 году Министерство культуры Российской Федерации решило придать фестивалю всероссийский статус и принято решение о финансировании отдельной строкой в государственном бюджете РФ.

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