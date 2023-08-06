6 августа
﻿
Жизнь

Глава Алтайского края Томенко почтил память погибшего губернатора Евдокимова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поприветствовал гостей фестиваля «Земляки», который поводится в память о погибшем губернаторе Михаиле Евдокимове. Глава края назвал Евдокимова «народным губернатором» и призвал трудиться для процветания Алтайского края.

Глава Алтайского края Томенко почтил память погибшего губернатора Евдокимова
Глава Алтайского края Томенко почтил память погибшего губернатора Евдокимова
Антон Червяков

Глава региона Виктор Томенко побывал на фестивале «Земляки» в Верх-Обском. Он проводится в память о трагически погибшем губернаторе Алтайского края, заслуженном артисте Михаиле Евдокимове. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что народная любовь к Евдокимову живет в сердцах жителей края.

Губернатор Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края к единению. Он напомнил, что Михаил Евдокимов гордился тем, что он с Алтая. А песню в его исполнении «Алтай для меня – это Родина» считают неофициальным гимном края. Виктор Томенко призвал всех активно работать на благо Алтайского края и пообещал приложить все усилия, чтобы регион, который он возглавляет, процветал и развивался.

Фестиваль «Земляки» в селе Верх-Обское смоленского района организовал Михаил Евдокимов еще в 1992 году. С годами фестиваль становится все более популярным и привлекает множество гостей. На этот раз на сцене выступили Игорь Саруханов, Диана Завидова, Александр Буйнов и Алекандр Маршал.

Мы собрались, чтобы вспомнить по-настоящему народного любимца, по-настоящему народного артиста и по-настоящему народного губернатора. Будем помнить всех светлых людей, которые служили Алтайскому краю, его народу, которые вкладывали душу в его развитие. Пусть таких людей будет как можно больше! Все мы обязательно приложим усилия, чтобы наш край развивался и процветал.

По инициативе заслуженного артиста России Михаила Сергеевича Евдокимова ежегодно с 1992 года в начале августа в селе Верх-Обское Смоленского района проводился Кубок Евдокимова, а с 2006 года проводится Фестиваль народного творчества и спорта «Земляки».

В 2009 году Министерство культуры Российской Федерации решило придать фестивалю всероссийский статус и принято решение о финансировании отдельной строкой в государственном бюджете РФ.

Ранее Губернатор Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края активнее участвовать в благоустройстве

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость