Глава алтайского минздрава попытался объяснить скачок смертности

Коронавирус и пневмония стали основными причинами высокой смертности в Алтайском крае осенью 2020 года, заявил amic.ru министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Основная часть умерших — пожилые люди старше 60 лет.

В сентябре жители края из-за всплеска ОРВИ, который наложился на пандемию, в 10 раз чаще заболевали пневмониями, чем в предыдущие годы.

В итоге от пневмонии за октябрь умерло примерно в шесть раз больше людей, чем год назад, посчитал Попов.

«Смертность выросла достаточно серьезно. В октябре от внебольничной вирусной пневмонии умерло около 486 человек. И это при том, что в октябре 2019 года мы зафиксировали только 89 таких смертей. Только „от ковида“ и „с ковидом“ в октябре умерло около 400 человек. Структура смертности в крае поменялась. Сейчас ковид и пневмония (тут можно говорить „тире ковид“) — основной удельный вес в статистике смертности», — цитирует министра издание.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия. instagram.com/dcak22

В декабре медики фиксируют снижение смертности, из-за того что в ноябре заболеваемость пошла на спад.

До осеннего всплеска статистика по смертности в крае была даже положительной, несмотря на пандемию.

Отметим, что по данным на 11 декабря, в ковидных госпиталях находятся на лечении с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 149 человек, 1 226 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Всего с начала пандемии в крае умерло 1 260 человек с диагностированным COVID-19.