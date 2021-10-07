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Жизнь

Глава алтайского минздрава Попов вакцинировался против гриппа. Видео с музыкой

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вакцинировался против гриппа, сообщает региональный минздрав.

Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В минздраве отметили, что прививку Попов сделал 5 октября. Использовали вакцину против гриппа «Ультрикс Квадри».

«Одним из основных изменений прививки этого года является то, что вакцина против гриппа охватывает четыре штамма вируса вместо трех. Эксперты советуют сделать прививку от гриппа, чтобы снизить риск наложения одновременно двух тяжелых заболеваний — гриппа и COVID-19. Такая ситуация затруднит лечение и чревата осложнениями. Прививка защитит организм от излишней нагрузки опасным сезонным заболеванием», — рассказали в ведомстве.

В минздраве напомнили, что для прививки предварительная запись не требуется — необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру, если вакцинация необходима ребенку.

«Взрослому можно сделать прививку в барнаульском ТРЦ „Геомаркет“ (пр-т Ленина, 154а) с 10:00 до 19:00, включая выходные; в Консультативно-диагностическом центре г. Бийска (ул. Советская, 33) с 08:00 до 15:00 (с понедельника по пятницу); в Клинико-диагностическом центрe г. Рубцовска (ул. Федоренко, 21а) c 08:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу)», — назвали в министерстве адреса.

Противопоказания: наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа.

Ранее Попов резко высказался о вакцинации и антипрививочных настроениях отдельных врачей.

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