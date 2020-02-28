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Жизнь

Глава алтайского села, где побывал Дмитрий Медведев, ушел в отставку

Глава Санниковского сельского совета Владимир Молофеев подал в отставку. В ноябре 2019 года Санниково стало одним из пунктов в маршруте визита Дмитрия Медведева в качестве премьер-министра, но отставка, по информации правительства, к этому не имеет отношения.

Санниково.
Санниково.
Ирина Пергаева

Владимир Молофеев возглавлял село с 2002 года. Отставка связана с состоянием здоровья. Главе села 61 год.

Решение об отставке рассмотрят на внеочередной сессии депутатов Санниковского сельсовета. Предварительно, это пройдет 5 марта. Тогда же назначат временно исполняющего. Вероятнее всего, им станет единственный заместитель главы — Елена Ефременко.

Сложение полномочий Владимира Молофеева как депутата Первомайского районного Собрания депутатов произойдет на районной сессии.

Как ранее писал altapress.ru, село Санниково стало одним из пунктов в маршруте визита Дмитрия Медведева в качестве премьер-министра.

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