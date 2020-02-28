Глава алтайского села, где побывал Дмитрий Медведев, ушел в отставку

Владимир Молофеев возглавлял село с 2002 года. Отставка связана с состоянием здоровья. Главе села 61 год.
Решение об отставке рассмотрят на внеочередной сессии депутатов Санниковского сельсовета. Предварительно, это пройдет 5 марта. Тогда же назначат временно исполняющего. Вероятнее всего, им станет единственный заместитель главы — Елена Ефременко.
Сложение полномочий Владимира Молофеева как депутата Первомайского районного Собрания депутатов произойдет на районной сессии.
Как ранее писал altapress.ru, село Санниково стало одним из пунктов в маршруте визита Дмитрия Медведева в качестве премьер-министра.