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Жизнь

Глава авиакомпании разносил воду на самолете со спикером Госдумы и российским миллиардером

Новый аэропорт Саратова «Гагарин» принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания «Победа» из Москвы. Глава авиакомпании разносил воду статусным пассажирам.

Самолет.
Самолет.
СС0

Бортом «Победы» экономклассом для осмотра «Гагарина» прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин, владелец холдинга «Аэропорты регионов» миллиардер Виктор Вексельберг, а также руководители Минтранса РФ, Росавиации, авиакомпаний, которые планируют летать из нового аэропорта («Аэрофлот», S7, «РусЛайн», Pegas Fly).

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков на этом рейсе был в качестве бортпроводника <у него есть соответствующая лицензия, пишут «Ведомости">. В этот раз топ-менеджер разносил воду спикеру Госдумы Вячеславу Володину, бизнесмену Виктору Вексельбергу.

В «Победе» ранее рассказывали, что топ-менеджер раз-два в месяц летает в этом качестве. Основная цель — найти новые идеи для оптимизации работы.

Вексельберг после прилета рассказал, что первый раз пользуется «Победой», но экономклассом летал много раз.

Миллиардер сидел в ряду с увеличенным пространством для ног — это единственный дополнительный комфорт, доступный на лайнерах «Победы».

Полет выполнялся на самолете Boeing 737−800. Время в пути составило 1 час 8 минут, пишет bfm.ru.

Принимать рейсы в регулярном режиме «Гагарин» начнет 20 августа.

«Гагарин» — второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля. Первым был новый аэропорт Ростова-на-Дону «Платов». Оба построены холдингом «Аэропорты регионов», на строительство саратовского аэропорта было потрачено 8,2 млрд рублей частных инвестиций и 7,22 млрд рублей из федерального бюджета, пишет ТАСС.

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