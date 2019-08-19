Глава авиакомпании разносил воду на самолете со спикером Госдумы и российским миллиардером

Бортом «Победы» экономклассом для осмотра «Гагарина» прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин, владелец холдинга «Аэропорты регионов» миллиардер Виктор Вексельберг, а также руководители Минтранса РФ, Росавиации, авиакомпаний, которые планируют летать из нового аэропорта («Аэрофлот», S7, «РусЛайн», Pegas Fly).
Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков на этом рейсе был в качестве бортпроводника <у него есть соответствующая лицензия, пишут «Ведомости">. В этот раз топ-менеджер разносил воду спикеру Госдумы Вячеславу Володину, бизнесмену Виктору Вексельбергу.
В «Победе» ранее рассказывали, что топ-менеджер раз-два в месяц летает в этом качестве. Основная цель — найти новые идеи для оптимизации работы.
Вексельберг после прилета рассказал, что первый раз пользуется «Победой», но экономклассом летал много раз.
Миллиардер сидел в ряду с увеличенным пространством для ног — это единственный дополнительный комфорт, доступный на лайнерах «Победы».
Полет выполнялся на самолете Boeing 737−800. Время в пути составило 1 час 8 минут, пишет bfm.ru.
Принимать рейсы в регулярном режиме «Гагарин» начнет 20 августа.
«Гагарин» — второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля. Первым был новый аэропорт Ростова-на-Дону «Платов». Оба построены холдингом «Аэропорты регионов», на строительство саратовского аэропорта было потрачено 8,2 млрд рублей частных инвестиций и 7,22 млрд рублей из федерального бюджета, пишет ТАСС.