Глава авиакомпании заявил о риске катастроф из-за халатности аэропортов

Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков заявил о риске авиакатастроф из-за халатности сотрудников аэропортов. Он сообщил более чем о 100 случаях повреждения шасси в аэропортах с начала 2019 года, пишет РБК.

Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке. Об этом глава компании сообщил в письме министру транспорта Евгению Дитриху.

По мнению Андрея Калмыкова, подходы к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос от посторонних предметов неэффективны. Это подтверждает статистика компании. В связи с этим Калмыков попросил Дитриха заняться проблемной ситуацией и включить в Федеральные авиационные правила требования по порядку осмотра элементов летного поля.

Аналогичные письма глава «Победы» направил руководителю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктору Басаргину и главе Росавиации Александру Нерадько. По данным источника РБК, эти обращения остались без ответа.