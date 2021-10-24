Глава Барнаула осмотрел армаду снегоуборочных машин, ожидающую первых сугробов на улицах

В ходе совещания руководитель «Автодорстроя» Андрей Курышин доложил, что в зимний период на улицах Барнаула готовы работать порядка 250 машин.

«Уже сегодня 210 единиц спецтехники готовы выйти на улицы города, еще часть в ближайшее время будет переоснащена после работ в осенний период. Также заготовлено 44 тыс. тонн песчано-соляной смеси с 15% концентрацией соли, что на уровне средней потребности прошлых лет. Всего в зимний период предприятием обслуживается более 7 млн кв.м. улично-дорожной сети — это более 1200 дорог, почти 120 тротуаров, 690 остановок общественного транспорта, а также сельские дороги», — рассказал Курышин.

Франк отметил, что с 2021 года полномочия по очистке внутриквартальных проездов передадут в районные администрации — для этого чиновникам выделили необходимые средства.

Еще ряд территорий убирает МБУ «Благоустройство и озеленение», которому тоже выделили деньги на покупку техники.

Таким образом, всего в Барнауле на уборке городских улиц задействуют около 300 единиц техники.

Франк отметил, что на обслуживание дорог из городского бюджета выделили 350 млн рублей. Вся дорожная техника оснащена системой ГЛОНАСС, поэтому жители смогут контролировать процесс работы.

«Ежегодно происходит процесс обновления дорожной техники и в этом нас активно поддерживает правительство Алтайского края и лично губернатор Виктор Томенко. Более десятка техники было закуплено за счет краевого бюджета в прошлом году, еще четыре машины передано нам в этом сезоне. Мы также предусматриваем средства в городском бюджете — до конца года будет приобретено 12 единиц техники на сумму более 100 млн рублей», — подчеркнул глава города.

В период обильных осадков привлекут дополнительную технику сторонних организаций — эта схема уже отработана.

В целом, подчеркнул Франк, дорожная техника уже готова к зимней уборке Барнаула.