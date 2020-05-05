Глава Барнаула подготовился ко всем сценариям паводка в «постоянно тонущем» Затоне

Глава Барнаула Вячеслав Франк во вторник, 5 мая, посетил микрорайон Затон, где временно ограничено движение по автомобильной дороге, сообщает мэрия города.

Напомним, ранее в микрорайоне ограничили движение по дороге на остров Шубинский из-за подъема воды. По данным Алтайского ЦГМС, уровень воды в Оби около Барнаула составляет 491 см над нулем водомерного поста.

Франк отметил, что мониторинг ведется дважды в день, в последние нескольких дней наблюдался прирост воды в реках Бия и Катунь — в сутки по 20−30 см. И эта вода сейчас приходит в Барнаул.

«На 5 мая уровень воды в Оби прибавил 16 см. Критическая отметка, при которой вводится режим повышенной готовности в микрорайоне Затон — 560 см. Однако в настоящее время идет спад уровня воды в Бии и Катуни, надеемся, что через 2−3 дня вода начнет убывать и у нас», — отметил Франк.

По его словам, администрация города готова к развитию любого паводкового сценария.

«Все противопаводковые мероприятия по подсыпке и увеличению дамб исполнены. Заключены контракты с перевозчиками на случай эвакуации населения, в том числе водным транспортом. Определены 4 пункта временного размещения населения, в которых учтена ситуация, связанная с профилактикой и распространением коронавируса. Они укомплектованы средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Все меры соблюдены. Затон к прохождению весеннего паводка готов», — подчеркнул Франк.

Сейчас на дороге на остров Шубинский установлен дорожный знак «Въезд запрещен» и ограждающие конструкции на проезжей части. Движение транспорта в поселок и Барнаул идет по понтонному мосту.

В поселке Затон проводится подворовый обход — составляют учетные карточки на каждое домохозяйство, выдают под роспись памятки с инструкцией как действовать во время паводка.

Сотрудники полиции приступили к ежедневному патрулированию.