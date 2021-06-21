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Жизнь

Глава Барнаула прогулялся по грандиозной аллее, которую сложно было представить и вскоре подарят ко Дню города

Глава Барнаула Вячеслав Франк оценил темпы и качество работ по благоустройству зеленой зоны в поселке Южном, которые проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает мэрия.

Вячеслав Франк осмотрел аллею в поселке Южном. Барнаул.
Вячеслав Франк осмотрел аллею в поселке Южном. Барнаул.
barnaul.org.

Стоимость обновления аллеи, расположенной в поселке от улицы Герцена до Белинского, составляет более 99 млн рублей.

«Ее протяженность составляет более одного километра. Когда была презентована концепция аллеи, сложно было визуально представить тот масштаб, который мы видим в ходе ее преобразования. Это действительно, грандиозный проект. Главное, чтобы зеленая зона стала, действительно, комфортной. Здесь есть все условия и пространства, чтобы проводить концерты, выставки, творческие и спортивные мероприятия. Я уверен, она будет наполнена жизнью», — отметил Франк.

На территории аллеи построят спортивные и детские площадки, велодорожки, места для отдыха — для молодежи, людей старшего поколения и семей.

Предусмотрена установка девяти камер видеонаблюдения — для безопасности отдыхающих и сохранения сквера от вандализма.

Благоустройством занялись в начале мая. На данный момент демонтировали старые дорожки и убрали поросль, укладывают поребрики и готовятся к монтажу освещения.

Для озеленения территории высадят более 500 различных кустарников и 90 деревьев — сосна, тополь, рябина, липа и береза. Также обустроят газоны и клумбы, сделают декоративные композиции из камней.

Сквер планируют открыть до конца августа, причем по контракту завершить работы необходимо до 1 ноября. Франк отметил, что зеленая зона станет хорошим подарком для жителей ко Дню города.

«Город нуждается в таких зеленых пространствах, поэтому мы и в дальнейшем будем активно участвовать в реализации нацпроекта и поддерживать инициативы горожан», — подчеркнул глава Барнаула.

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