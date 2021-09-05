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Жизнь

Глава Барнаула в солнечный выходной прогулялся по Мизюлинской роще и принял решение снести три опасных тополя

Глава Барнаула Вячеслав Франк совместно с депутатами, чиновниками и жителями микрорайона обсудил благоустройство Мизюлинской рощи и по просьбе людей разрешил снести три опасных тополя, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк в Мизюлинской роще.
Вячеслав Франк в Мизюлинской роще.
barnaul.org.

Представители власти встретились с жителями микрорайона, активно участвующими в благоустройстве общественной территории — обсудили ход и качество работ.

Член инициативной группы Людмила Пожидаева рассказала, что проект рощи постоянно корректировали, чтобы учесть все пожелания народа.

«Часто шли нам навстречу, прислушивались к предложениям, которые поступали от жителей, и как результат — все принципиальные изменения были учтены, проект стал таким, каким его хотели видеть жители», — отметила она.

На встрече рассмотрели предложение по обеспечению безопасности. Так, возле детской площадки растут три тополя, которые представляют опасность в случае плохой погоды.

Франк вместе с жителями принял решение о сносе деревьев. Он подчеркнул, что самое главное — безопасность людей, и тем более детей, а вместо удаленных деревьев вскоре высадят новые в другом месте.

«Объект стал для нас уникальным и показательным благодаря активному участию жителей в его реализации. Да, проработка всех предложений, поступивших от общественности, заняла определенное время, но это позволило достичь той цели, которая стоит перед нами — сделать общественную территорию такой, как видят ее сами жители. Несмотря на то, что работы по благоустройству Мизюлинской рощи начались на полтора месяца позже, сегодня мы уже видим значительные преобразования: территория становится, действительно, комфортной», — отметил глава Барнаула.

Председатель горкома по благоустройству Антон Шеломенцев сообщил, что в роще завершают работы с бордюрами и плиточным покрытием дорожек, монтируют наружное освещения — около 130 фонарей.

Предстоит уложить асфальт, обустроить детские игровые и спортивные площадки, установить камеры видеонаблюдения и малые архитектурные формы.

Вячеслав Франк в Мизюлинской роще.
Вячеслав Франк в Мизюлинской роще.
barnaul.org.

«Учтено одно из главных пожеланий жителей микрорайона — сохранить сложившийся облик рощи и максимальное количество деревьев. Кроме того, осенью будет высажено почти 140 деревьев: сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская, дуб монгольский, и плодово-ягодные деревья», — рассказали в мэрии.

Завершить благоустройство Мизюлинской рощи, судьба которой давно волновала барнаульцев, планируют в середине октября. Власти уверены, что обновленная зеленая зона станет знаковой для горожан.

На благоустройство Мизюлинской рощи в рамках программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» выделили 60 млн рублей. Всего с 2018 по 2021 год в Барнауле благоустроили 14 общественных территорий за 500 млн рублей — за счет федерального, краевого и городского бюджетов.

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