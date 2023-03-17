Глава Барнаула выступил с отчетом перед депутатами гордумы

Вячеслав Франк на заседании Барнаульской гордумы выступил с отчетом и рассказал об основных итогах работы городской администрации в 2022 году.

Экономические итоги года

Вячеслав Франк рассказал, что многие барнаульские предприниматели смогли адаптироваться к новым реалиям, а ряд отраслей, несмотря на трудности, показывает рост.

Индекс промышленного производства в городе превысил уровень 2021-го года и составил 107,6%. Это выше, чем в целом по стране. Увеличился выпуск вагонов и оборудования, металлических изделий, спецодежды, бумаги и многого другого. Снизилось производство мебели, текстильных и электронных изделий, полиграфии. Это связано с разрывом партнерских и логистических связей, и как следствие — ростом цен на сырьё.

При этом в 2022 году бюджет Барнаула вырос на треть и составил 24,9 млрд рублей. Федеральные проекты и региональные программы поддержали бюджет города почти на 15 млрд рублей.

Собственные же доходы Барнаула выросли на 13% — до 10 млрд, бюджетная обеспеченность на одного жителя превысила 14 тыс. рублей. Однако, как отметил Вячеслав Франк, она пока не достигла большинства столичных городов Сибири.

В Барнауле создали более 3,5 тыс. новых рабочих мест, зарегистрировали свыше 12 тыс. самозанятых. Уровень безработицы в городе достиг самой низкой отметки за всю современную историю. Кроме того, это еще и минимальный показатель в Сибири.

По словам Франка, городские власти чувствуют поддержку на краевом уровне и лично губернатора Виктора Томенко.

Поддержка Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко, Председателя краевого Законодательного Собрания Александра Алексеевича Романенко, правительства региона, депутатов и всех барнаульцев стала для нас надежной опорой. Выражаю всем искреннюю признательность за участие в жизни Барнаула. — заявил глава города.

Глава города Барнаула , Вячеслав Франк , выступил с отчетом перед депутатами Городской думы. Фото: Анна Зайкова.

Генплан города , строительство и национальные проекты

Барнаульский мэр рассказал, что сейчас ведется работа над внесением изменений в Генеральный план развития города. После согласования он поступит на общественное обсуждение и рассмотрение городской Думы.

В Барнауле по национальным проектам «Безопасные качественные дороги» и «Жильё и городская среда» отремонтировали 19 участков дорог и 65 дворов. Так за последние три года в городе открыто девять дошкольных учреждений на 2525 мест

Также Франк уделил внимание переселению граждан из ветхого жилья. В прошлом году новое жилье получили 400 барнаульцев. В 2023-м году из бюджета города на расселение будет направлено 450 миллионов рублей. Также ведется снос аварийных домов — в 2022-м году снесли 51 дом, 52 дома запланировано снести в 2023-м.

Транспортный вопрос

Барнаульские власти признают проблему с общественным транспортом в городе, однако стараются ее решить. Меры поддержки перевозчиков и пассажиров планируется внедрять поэтапно. На обеспечение транспортной доступности и поддержку перевозчиков из бюджета города ежегодно будет выделяться порядка 500 млн рублей.

В Барнауле восстановили работу трех автобусных маршрутов с льготами для отдельных категорий граждан. Также в этом году в новых микрорайонах планируется запустить дополнительную линию троллейбусного маршрута № 7.

Городские власти, по словам Франка, прорабатывают вопрос создания муниципального автобусного предприятия. Кроме того, в этом году за счет краевых средств город получит десять новых трамваев, и это станет первым за 10 лет масштабным обновлением подвижного состава.

Заседание Городской думы города Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Заседание Городской думы города Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Заседание Городской думы города Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Заседание Городской думы города Барнаула. Фото: Анна Зайкова.

Образование , диалог с барнаульцами и СВО

За последние три года в Барнауле открылись девять дошкольных учреждений на 2 525 мест. При этом, два детских сада на 470 мест запустили в 2022-м году. Кроме того, сейчас строится еще один детский сад на 330 мест на Павловском тракте.

Вячеслав Франк рассказал, что в барнаульских школах сейчас обучается 90 тысяч детей. За минувшие три года открылись две школы на 1100 мест. Однако, большой запрос на новые школьные места сохраняется, особенно в Центральном и Индустриальном районах.

Глава города отдельно остановился на вопросе специальной военной операции, а также поддержки семей участников СВО и отправки гуманитарной помощи. Так в 2022 году было собрано и отправлено детям, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, более 10 тонн сладких подарков, игрушек и канцелярии. Также город отправил свыше 70 тонн продуктов и 90 тонн гуманитарного груза военным, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО.

Особые слова благодарности Вячеслав Франк выразил своим коллегам, работающим в районах, депутатам и общественникам, которые находятся в наиболее близком контакте с жителями.

Ориентироваться в ситуации помогают социальные сети. За минувший год к нам поступило 11,5 тыс. сообщений и обращений граждан, и по каждому вопросу власти дали ответ, — заявил Вячеслав Франк.

Как оценили доклад мэра депутаты и общественники

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич отметила слаженную работу команды городской администрации.

Многие задачи, поставленные в прошлом году и озвученные главой города на предыдущем отчёте, были выполнены. Взвешенный и эффективный подход со стороны администрации города позволил реализовать национальные проекты, выполнить все обязательства в рамках региональных и муниципальных программ, — резюмировала председатель БГД.

Анна Буевич. Фото: Анна Зайкова.

Председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин отметил, что несмотря на трудности минувшего года власти смогли обеспечить дальнейшее развитие города.

Глава города включил наших представителей в шестнадцать коллегиальных управленческих формирований администрации. С их участием обсуждались важные стратегические вопросы, — заявил Лопаткин.

Заседание Городской думы города Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Заседание Городской думы города Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Заседание Городской думы города Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Заседание Городской думы города Барнаула. Фото: Анна Зайкова.

По его словам, нормой стало участие главы и его заместителей в работе пленарных заседаний общественной палаты. Кроме того, он обратил внимание, что Вячеслав Франк взял на личный контроль вопрос оказания помощи семьям мобилизованных.

Генеральный директор завода «Ротор» Максим Коновалов отметил развитие социальной инфраструктуры Барнаула.

Город прирастает новыми дорогами, скверами, социальными объектами, жильём. И мы, промышленники, гордимся, что вносим посильный вклад в это развитие, — добавил Коновалов.

Также гендиректор «Ротора» заявил, что поддержка мэрии позволила создать новые рабочие места и завершить год с положительными результатами по многим показателям.

Все депутаты, которые принимали участие в голосовании, единогласно поддержали отчет главы города.