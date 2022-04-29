29 апреля
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Жизнь

Глава барнаульских единороссов провёл общегородской субботник

Секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России», глава города Вячеслав Франк провёл общегородской субботник.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

По словам Вячеслава Франка, всего во время апрельского месячника санитарной очистки на площади, скверы, аллеи и во дворы краевой столицы вышло порядка 76 000 барнаульцев. Глава города поблагодарил жителей за неравнодушие к экологии.

— Очень многие барнаульцы выходили на субботники во дворах, к уборке территорий подключались и целыми трудовыми коллективами. Дорогие барнаульцы, огромное спасибо вам за активное участие в жизни родного города. Сегодня мы рассчитываем, что к общегородскому субботнику подключится порядка 35 000 горожан, — отметил Вячеслав Франк.

Общегородской субботник.
Общегородской субботник.
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула
Общегородской субботник.
Общегородской субботник.
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула
Общегородской субботник.
Общегородской субботник.
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Также глава барнаульских единороссов обратил внимание на проблему города — появление несанкционированных свалок, которые городские службы стараются оперативно убрать.

— Только в рамках месячника санитарной очистки было убрано порядка 40 несанкционированных свалок, — рассказал мэр.

Вместе с председателем Барнаульской гордумы Галиной Буевич глава города навёл порядок в сквере имени Александра Пушкина, там же партийцы высадили несколько саженцев черёмухи.

Галина Буевич.
Галина Буевич.
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Как рассказала Галина Буевич, в рамках общегородского субботника депутаты от «Единой России» вместе с горожанами убирают мусор и высаживают деревья во всех районах краевого центра.

— Депутатский корпус регулярно принимает участие в городских субботниках. В этом году каждый депутат работает на своем округе: кто-то убирает мусор, кто-то очищает памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Считаю, позиция — убирать ту территории, от которой избирался, — правильной, — подчеркнула Галина Буевич.

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