Глава барнаульских единороссов провёл общегородской субботник

По словам Вячеслава Франка, всего во время апрельского месячника санитарной очистки на площади, скверы, аллеи и во дворы краевой столицы вышло порядка 76 000 барнаульцев. Глава города поблагодарил жителей за неравнодушие к экологии.

— Очень многие барнаульцы выходили на субботники во дворах, к уборке территорий подключались и целыми трудовыми коллективами. Дорогие барнаульцы, огромное спасибо вам за активное участие в жизни родного города. Сегодня мы рассчитываем, что к общегородскому субботнику подключится порядка 35 000 горожан, — отметил Вячеслав Франк.

Общегородской субботник. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Общегородской субботник. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Общегородской субботник. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Также глава барнаульских единороссов обратил внимание на проблему города — появление несанкционированных свалок, которые городские службы стараются оперативно убрать.

— Только в рамках месячника санитарной очистки было убрано порядка 40 несанкционированных свалок, — рассказал мэр.

Вместе с председателем Барнаульской гордумы Галиной Буевич глава города навёл порядок в сквере имени Александра Пушкина, там же партийцы высадили несколько саженцев черёмухи.

Галина Буевич. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Как рассказала Галина Буевич, в рамках общегородского субботника депутаты от «Единой России» вместе с горожанами убирают мусор и высаживают деревья во всех районах краевого центра.