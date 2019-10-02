Глава ФСИН России Геннадий Корниенко покинул пост

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, передает « Интерфакс ».

Источник издания отметил, что накануне Корниенко исполнилось 65 лет. «Это предельный возраст нахождения на службе», — сказал собеседник.

Данную информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Зампред ОНК Ева Меркачева по этому поводу сказала: «Да, это правда».

Геннадий Корниенко родился 30 сентября 1954 года в поселке Лахденпохья Карельской АССР. Имеет высшее техническое и высшее специальное образование, кандидат юридических наук.

До 2001 года он Корниенко работал в структурах госбезопасности. С 2001 года по 2002 год был замом директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, с 2002 года по 2012 год — директор Государственной фельдъегерской службы РФ. В июне июня 2012 года назначен директором ФСИН.