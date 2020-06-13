Главный инфекционист Минздрава признала, что с циркулирующим коронавирусом придется жить дальше

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что говорить о победе над COVID-19 пока преждевременно. В регионах общее количество регистрируемых случаев инфицирования пока растет. В том числе в Алтайском крае, где по данным на 12 июня всего заразились новой коронавирусной инфекцией почти 2700 человек.