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Жизнь

Главный инфекционист Минздрава признала, что с циркулирующим коронавирусом придется жить дальше

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что говорить о победе над COVID-19 пока преждевременно. В регионах общее количество регистрируемых случаев инфицирования пока растет. В том числе в Алтайском крае, где по данным на 12 июня всего заразились новой коронавирусной инфекцией почти 2700 человек.

Обработка от коронавируса.
Обработка от коронавируса.
Барнаульская гордума.

«Мы должны понимать, что все риски, которые были ранее, остались, но их опасность уменьшилась. Вероятно, до массового применения вакцины нам предстоит жить с циркулирующим COVID-19 в популяции», — призналась Малинникова в интервью «Российской газете».

При этом она обратилась к россиянам с просьбой по-прежнему соблюдать индивидуальные меры защиты — носить маски, пользоваться антисептиком и не выходить без необходимости лишний раз на улицу.

По данным ВОЗ на 13 июня, в мире зарегистрировано более 7,7 мн случаев заражения COVID-19. Количество погибших от инфекции составило уже 430 тыс. человек.

В России за последние сутки было зарегистрировано 8987 новых случаев заражения (всего — более 511 тыс.). Скончались от инфекции в общей сложности 6715 россиян.

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