Главный инфекционист Минздрава признала, что с циркулирующим коронавирусом придется жить дальше

«Мы должны понимать, что все риски, которые были ранее, остались, но их опасность уменьшилась. Вероятно, до массового применения вакцины нам предстоит жить с циркулирующим COVID-19 в популяции», — призналась Малинникова в интервью «Российской газете».
При этом она обратилась к россиянам с просьбой по-прежнему соблюдать индивидуальные меры защиты — носить маски, пользоваться антисептиком и не выходить без необходимости лишний раз на улицу.
По данным ВОЗ на 13 июня, в мире зарегистрировано более 7,7 мн случаев заражения COVID-19. Количество погибших от инфекции составило уже 430 тыс. человек.
В России за последние сутки было зарегистрировано 8987 новых случаев заражения (всего — более 511 тыс.). Скончались от инфекции в общей сложности 6715 россиян.