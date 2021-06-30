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Жизнь

Глава Кузбасса на фоне пандемии разрешил с размахом отметить 300-летие региона

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев своим распоряжением разрешил провести с 6 по 10 июля мероприятия, посвященные 300-летию образования региона.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Программа праздника включает праздники в муниципалитетах региона, фестиваль национальных культур, концерт звезд российской эстрады и салют, сообщает «Интерфакс».

Между тем в Кузбассе растет заболеваемость COVID-19. За прошедшие сутки там было выявлено 165 случаев заражения, хотя до 18 июня фиксировалось менее 100 новых случаев в сутки.

Ранее лава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что недопустимо проводить массовые мероприятия в регионах с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

С питерским приветом

В Санкт-Петербурге в конце июня провели масштабный праздник выпускников школ «Алые паруса» с участием около 40 тыс. человек.

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