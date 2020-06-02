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Жизнь

Глава Кузбасса отучился здороваться и постиг базовые принципы контроля дистанции

Глава Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале «Цивилев. Live» рассказал о новых привычках, закрепившихся за время распространения коронавируса.

Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев.
ako.ru

Цивилев отметил, что с самого начала пандемии он ежедневно и тщательно соблюдает рекомендации врачей.

«Ношу маску, часто обрабатываю руки антисептиком, слежу, чтобы между мной и людьми была дистанция», — отметил губернатор.

Самым трудным, по его словам, было отучиться здороваться за руку: «Но уже привык. Чувствую себя нормально».

Цивилев также подчеркнул еще одну свою привычку — регулярно сдает тест на коронавирус. Кстати, сейчас в Кузбассе делают 3900 тестов в сутки.

«Мы шаг за шагом возвращаемся к нормальной жизни. Чтобы ускорить этот процесс, нужно выполнять все рекомендации врачей. Тогда мы сохраним и здоровье, и нашу экономику», — добавил Цивилев.

Кроме привычек он также рассказал о главной цели, к которой власти региона последовательно идут — «сделать так, чтобы в ближайшие 1−2 года каждый житель Кузбасса почувствовал качественные изменения в жизни».

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