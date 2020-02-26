Глава Кузбасса показал деревянный мост, назвав его «личным подарком застройщика»

По словам Цивилева, около строящегося Кассационного суда в Кемерове возведут деревянный пешеходный мост через реку Искитимка.
«Сюрприз кемеровчанам застройщики сделают уже от себя <…> К мосту подведут тротуар, получится очень красивая пешеходная зона. Это первые шаги в большой работе по благоустройству набережной реки Искитимки», — написал глава региона.
Как сообщает «Газета Кемерова», деревянный мост появится у будущего спорткомплекса «Кузбасс-Арена».
Основными несущими конструкциями пролетного строения будут деревянные трехшарнирные арки.
Пролет несущих арок в осях составит 51,56 метра, осевая высота арки — 8,87 метра, ширина моста составит 6 метров. Для всех элементов предусмотрена огне-биозащитная обработка.