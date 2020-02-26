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Жизнь

Глава Кузбасса показал деревянный мост, назвав его «личным подарком застройщика»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал фото проекта нового моста.

Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев.
ako.ru

По словам Цивилева, около строящегося Кассационного суда в Кемерове возведут деревянный пешеходный мост через реку Искитимка.

Деревянный пешеходный мост возле Кассационного суда в Кемерове.
Деревянный пешеходный мост возле Кассационного суда в Кемерове.
vk.com/tsivilev42.

«Сюрприз кемеровчанам застройщики сделают уже от себя <…> К мосту подведут тротуар, получится очень красивая пешеходная зона. Это первые шаги в большой работе по благоустройству набережной реки Искитимки», — написал глава региона.

Как сообщает «Газета Кемерова», деревянный мост появится у будущего спорткомплекса «Кузбасс-Арена».

Основными несущими конструкциями пролетного строения будут деревянные трехшарнирные арки.

Пролет несущих арок в осях составит 51,56 метра, осевая высота арки — 8,87 метра, ширина моста составит 6 метров. Для всех элементов предусмотрена огне-биозащитная обработка.

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