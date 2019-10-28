Глава Минздрава высказалась о стерилизации осужденных за секс-преступления

Решение о стерилизации мужчин, осужденных за преступления сексуального характера, должен принимать судебный эксперт, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в эфире радио « Комсомольская правда ».

По ее словам, учитывать нужно несколько факторов. Если речь идет о маниакальном состоянии и повторяемости совершаемых преступлений, то стерилизация преступника — «реальный способ решения проблем», подчеркнула глава Минздрава, пишет «Росбалт».

Наболевший вопрос

Вопрос о наказании таких преступников вновь оказался в центре внимания общества после убийства в Саратове 9-летней девочки.

Убийцей оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилования, рецидивист. Жители Саратова, два дня искавшие пропавшую девочку, чуть не устроили самосуд над убийцей.

Адвокаты города один за другим отказывались представлять интересы Туватина. Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова выразила надежду, что Туватин не попросит ее о помощи.