Глава МВД наградил школьника из Барнаула, помешавшего отобрать у пенсионера сумку с продуктами

В мероприятии, которое приурочили к Международному дню защиты детей, приняли участие 18 юных граждан из 14 регионов страны. Награду получил и 14-летний барнаулец Максим Горецкий.
«Школьник в декабре 2021 года стал свидетелем того, как двое нетрезвых граждан отбирают пакет с продуктами у пожилого мужчины. Он немедленно позвонил в полицию и стал фиксировать на видео происходящее, дожидаясь сотрудников органов внутренних дел. Оперативно прибывшим на место происшествия нарядом полиции подозреваемые были задержаны», — рассказали в ведомстве.
Колокольцев отметил, что деятельность полиции невозможна без поддержки и содействия населения.
«Особая сила духа и самоотверженность требуются, чтобы вступить в открытое противостояние с агрессивным, готовым на все правонарушителем», — указал министр.
Обращаясь к юным героям, глава МВД отметил, что каждый из них не дрогнул и отреагировал грамотно и решительно. Благодаря этому были спасены человеческие жизни, задержаны опасные преступники, восстановлена справедливость.
«Проявленные вами смелость и неравнодушие достойны самой высокой оценки. И большая заслуга в этом ваших родителей, учителей, наставников, воспитавших вас отзывчивыми, способными сделать шаг, который не всегда под силу даже взрослому. Знаю, что некоторые из вас планируют в будущем стать полицейскими. Могу только приветствовать такой выбор. В органах внутренних дел всегда востребованы люди ответственные и мужественные. Но какую бы профессию вы не избрали, главное — оставайтесь честными и отзывчивыми, не проходите мимо чужой беды», — подчеркнул Колокольцев.