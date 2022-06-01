1 июня
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Жизнь

Глава МВД наградил школьника из Барнаула, помешавшего отобрать у пенсионера сумку с продуктами

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при предотвращении правонарушений и задержании преступников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Школьника из Барнаула наградили за предотвращение преступления.
Школьника из Барнаула наградили за предотвращение преступления.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

В мероприятии, которое приурочили к Международному дню защиты детей, приняли участие 18 юных граждан из 14 регионов страны. Награду получил и 14-летний барнаулец Максим Горецкий.

«Школьник в декабре 2021 года стал свидетелем того, как двое нетрезвых граждан отбирают пакет с продуктами у пожилого мужчины. Он немедленно позвонил в полицию и стал фиксировать на видео происходящее, дожидаясь сотрудников органов внутренних дел. Оперативно прибывшим на место происшествия нарядом полиции подозреваемые были задержаны», — рассказали в ведомстве.

Колокольцев отметил, что деятельность полиции невозможна без поддержки и содействия населения.

«Особая сила духа и самоотверженность требуются, чтобы вступить в открытое противостояние с агрессивным, готовым на все правонарушителем», — указал министр.

Обращаясь к юным героям, глава МВД отметил, что каждый из них не дрогнул и отреагировал грамотно и решительно. Благодаря этому были спасены человеческие жизни, задержаны опасные преступники, восстановлена справедливость.

«Проявленные вами смелость и неравнодушие достойны самой высокой оценки. И большая заслуга в этом ваших родителей, учителей, наставников, воспитавших вас отзывчивыми, способными сделать шаг, который не всегда под силу даже взрослому. Знаю, что некоторые из вас планируют в будущем стать полицейскими. Могу только приветствовать такой выбор. В органах внутренних дел всегда востребованы люди ответственные и мужественные. Но какую бы профессию вы не избрали, главное — оставайтесь честными и отзывчивыми, не проходите мимо чужой беды», — подчеркнул Колокольцев.

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