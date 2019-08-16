Глава Первомайского района рассказал об обмане покупателей коттеджей и когда построит школу, детсад и дороги

Проблема глобального разлива
— Александр Евгеньевич, в Первомайском районе строится много коттеджей. Девелоперы обещают сети и дороги, иногда даже социальные объекты. Как обстоят дела в реальности, с вашей точки зрения?
— Застройщики бывают разные. Некоторые действительно строят обещанные коммуникации. Но не все.
Приведу пример: один предприниматель продал участки с сетями, но не построил их. Целый год он окольными путями брал воду для жителей у соседей. Потом хозяин сетей узнал об этом. Он предложил оформить техусловия на подключение, заключить договор на обслуживание.
Думаете, девелоперу это было нужно? Нет. Ему не хочется тратить время и деньги на строительство водопровода, ЛЭП или газовой сети. И тогда он начал манипулировать жителями: дескать, посмотрите, вы остались без воды, а районная власть бездействует. Конечно, мы подключились к вопросу — сейчас передаем все материалы в суд.
Подобное самовольное подключение — это не только вопрос того, что владелец сетей и ресурсовики недополучили деньги. Это еще и вопрос качества работы инженерной системы. Когда водопровод изношен на 80%, а к нему присоединяется еще какое-то количество домовладений, он просто не справляется с выросшей нагрузкой. В итоге получаем проблему глобального разлива.
— Вы можете как-то повлиять на такого девелопера?
— По сути дела, только пожурить или обратиться в суд. В любом случае это путь долгий. Например, три года назад в поселке Солнечном люди купили участки «с газом», но его все еще нет. Газификацию обещал застройщик. Теперь проблемой занимается администрация района.
— Вы можете подсказать покупателям, где действительно будут строить или уже строятся коммуникации?
— Да, эту информацию можно получить в администрации района — объективную, без рекламы кого-то. Более того, именно так и следует поступать. Ведь мы заинтересованы в развитии своей территории, в росте населения района.
Планируя покупку земельного участка, необходимо убедиться, что к нему есть проезд в зимнее и летнее время, решен вопрос с водой, газом, другими коммуникациями. К сожалению, так поступают единицы. Остальные подписывают договор купли-продажи в состоянии эйфории, даже не читая документы. И потом долгие годы решают проблемы, которых можно было бы избежать.
Людей много, денег мало
— Недавно предприниматель пожаловался губернатору Виктору Томенко в соцсетях: он приехал жить в ваш район ради экологии. Платит налоги, а дорог и соцучреждений в округе нет. По этой же причине, говорят риэлторы, некоторые отказываются покупать участки в районе, даже если очень хотят. Что вы ответили тогда этому предпринимателю?
— Бизнес этого барнаульского предпринимателя зарегистрирован в Новосибирской области. То есть живет и работает он здесь, а налоги платит там. Весьма распространенная ситуация.
По нашей оценке, в Первомайском районе проживает более 70 тысяч человек, а прописано 54 тысячи (данные Алтайкрайстата. — Прим. ред.). Только в Фирсове более 8 тыс. человек, а прописано 4,5 тыс. Получается, что люди зарегистрированы, работают и платят налоги в Барнауле или еще где-то, а живут у нас и ждут, что им построят дороги и социальную инфраструктуру.
— А вы можете построить?
— Бюджет района формируется в основном из двух статей: НДФЛ и аренда земли. В сельсоветах частично остается еще налог на землю, имущество и транспорт. Консолидированный бюджет Первомайского района составляет 800 млн рублей в год. Для нашей территории это небольшая сумма, и значительная ее часть уходит на зарплаты бюджетникам, содержание социальных объектов, доставку детей в школы.
Строительство дорог в поселках мы в принципе не можем запланировать. В наших силах организовать только их чистку и грейдирование. Да и тут проблемы — часть дорог оказалась в частной собственности. Администрация не может ни выкупить их, ни чистить за счет районного бюджета, потому что первая же проверка выявит нецелевое расходование средств.
Еще в «наследство» от предыдущего главы администрации мне достался арестованный счет и долг по неисполненным судебным решениям на сумму более 70 млн рублей. Поэтому мы вынуждены работать по принципу «латания дыр» в экономике: содержать социалку, выполнять предписания надзорных ведомств, платить по долгам. Остальное — как получится.
— Какие вы видите варианты выхода из сложившейся ситуации?
— Новые социальные объекты — это отличный способ закрепить людей в районе, ведь для того, чтобы устроить ребенка в детский сад или школу, необходима прописка. В этом году по федеральной программе для района начали проектировать детский сад на 280 мест. В планах строительство школы, так как аварийное здание в поселке Лесном было закрыто. Да и в Фирсове школа рассчитана на 107 человек, а обучается в ней 130.
Однако нельзя забывать и об обратной стороне медали: содержание построенных учреждений ложится на бюджет района. Это от 5 до 10 млн рублей в год за один объект. Мы рассчитываем, что с ростом прописанного населения вырастут и налоговые отчисления, которые мы сможем направить на развитие социальной инфраструктуры.
— Острый вопрос для Первомайского района — дороги в поселках. Их построят когда-нибудь?
— Эта одна из главных тем диалога с краевой властью. Мы хотим ее решить, воспользовавшись ресурсом «Ассоциации Барнаульской агломерации». То есть получать финансирование на развитие дорожной сети наравне с городом. Да, у нас проживает в десять раз меньше людей. Но давайте распределим бюджет с опорой на количество жителей, чтобы мы смогли заасфальтировать хотя бы главные улицы населенных пунктов.
Еще можно улучшить экономику района, если перераспределить коммунальные платежи между предприятиями и населением. Выяснилось, что во многих домах нет счетчиков или они старые. Недоплаты ложатся на предпринимателей, которые банкротятся из-за непосильных счетов за коммуналку. Если мы хотим развивать район, строить новые детские сады, поликлиники, школы, то каждый житель может и должен в этом принять участие — стать добросовестным плательщиком налогов и коммуналки.
— Не раз высказывалось предложение передать часть Первомайского района в городской округ Барнаул, коль скоро НДФЛ остается там. Есть перспективы у идеи?
— Действительно, Санниково, Фирсово и Бобровку уже считают Барнаулом. Березовку, Зудилово и Солнечный — Новоалтайском. Все остальное — Первомайским районом.
Но мы не уполномочены решать подобные вопросы. Наша задача — создавать больше рабочих мест, привлекать инвесторов в территорию. У нас есть земли промышленности, где можно разместить крупные предприятия, в том числе по сельхозпереработке. Ведь в Первомайском районе производят 60% картофеля всего Алтайского края и 40% овощей. Плюс выращивают пшеницу, гречиху, рапс.
Город насолил
— Какие еще есть особенности у Первомайского района — соседа столицы Алтайского края?
— Например, у нас 73 садоводства, участки в которых принадлежат жителям Барнаула и Новоалтайска. Ни в одном районе Алтайского края такого числа садоводств нет. Это сумасшедшее количество людей, которые постоянно мигрируют, а кто-то там живет.
Дачники — это особая категория населения. С одной стороны, у них своя система управления в садоводстве и есть бюджет, который в итоге даже больше, чем у сельсоветов. Но все равно они частые гости районных и сельских администраций: помогите мусор вывезти, решить вопрос с водой и т. д. Конечно, мы им помогаем.
С другой стороны, после окончания дачного сезона нам остаются несанкционированные свалки, собаки, которых завели на лето, а потом бросили, неутешительная статистика по пожарам, ставшим следствием пала травы весной и осенью. И с этим мы тоже работаем. Хотя лучше бы на деньги, потраченные на разбор свалки, мы сделали что-нибудь полезное и нужное району, его «коренным» жителям.
— Что, например?
— Первомайский район почти газифицирован, но объекты социальной инфраструктуры мы по-прежнему топим углем. А ведь они расположены в нескольких метрах от точки подключения. Нам остается только сделать проект, пройти с ним экспертизу и провести к зданию газопровод. Но денег в бюджете на это нет. Рассчитываю, что ситуация начнет меняться в лучшую сторону в ближайшее время.
Что известно об Александре Иванове
Александр Иванов родился 14 декабря 1985 года в Барнауле.
Окончил Алтайский государственный аграрный университет, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова по Президентской программе подготовки управленческих кадров.
В 2012 и 2017 годах избирался депутатом Барнаульской городской думы. В 2017-м избран главой Первомайского района.
Справка
Первомайский район занимает лидирующие позиции в Алтайском крае по вводу малоэтажного жилья. Дома строят в основном в Санниковском сельсовете (поселки Фирсова Слобода, Чистые Пруды, Новая Грань, Лесной, села Бобровка и Рассказиха), Березовском (поселок Солнечный) и Зудиловском. То есть востребованы населенные пункты, которые располагаются вдоль федеральной трассы на Новосибирск и находятся в 15−25 минутах езды от города.
По плану район должен вводить 33 тыс. кв. метров жилья в год, но получается больше. В прошлом году сдали 52 тысячи «квадратов». Это примерно 1/6 часть ввода малоэтажки в Алтайском крае в 2018 году. Тогда, по данным Алтайкрайстата, построили 308 тыс. кв. м индивидуальных домов.
В 2019 году район также построит больше, чем по плану. По словам Александра Иванова, сюда перебираются жить люди разных социальных слоев: и те, кто может построить себе дорогостоящий коттедж, и те, кто приобретает недвижимость в основном за счет материнского капитала.