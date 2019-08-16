Глава Первомайского района рассказал об обмане покупателей коттеджей и когда построит школу, детсад и дороги

Часть Первомайского района постепенно превращается в малоэтажный пригород Барнаула. При этом на социальную и инженерную неустроенность поселков жители жалуются даже губернатору Томенко. Иногда мечтающие о собственном доме и вовсе покупают лишь обещания на газ и воду. О проблемах и перспективах Первомайского района altapress.ru поговорил с его главой Александром Ивановым.

Краткое содержание

Проблема глобального разлива

— Александр Евгеньевич , в Первомайском районе строится много коттеджей. Девелоперы обещают сети и дороги , иногда даже социальные объекты. Как обстоят дела в реальности , с вашей точки зрения?

— Застройщики бывают разные. Некоторые действительно строят обещанные коммуникации. Но не все.

Приведу пример: один предприниматель продал участки с сетями, но не построил их. Целый год он окольными путями брал воду для жителей у соседей. Потом хозяин сетей узнал об этом. Он предложил оформить техусловия на подключение, заключить договор на обслуживание.

Думаете, девелоперу это было нужно? Нет. Ему не хочется тратить время и деньги на строительство водопровода, ЛЭП или газовой сети. И тогда он начал манипулировать жителями: дескать, посмотрите, вы остались без воды, а районная власть бездействует. Конечно, мы подключились к вопросу — сейчас передаем все материалы в суд.

Подобное самовольное подключение — это не только вопрос того, что владелец сетей и ресурсовики недополучили деньги. Это еще и вопрос качества работы инженерной системы. Когда водопровод изношен на 80%, а к нему присоединяется еще какое-то количество домовладений, он просто не справляется с выросшей нагрузкой. В итоге получаем проблему глобального разлива.

Фирсова Слобода. Анна Зайкова , altapress.ru.

— Вы можете как-то повлиять на такого девелопера?

— По сути дела, только пожурить или обратиться в суд. В любом случае это путь долгий. Например, три года назад в поселке Солнечном люди купили участки «с газом», но его все еще нет. Газификацию обещал застройщик. Теперь проблемой занимается администрация района.

— Вы можете подсказать покупателям, где действительно будут строить или уже строятся коммуникации?

— Да, эту информацию можно получить в администрации района — объективную, без рекламы кого-то. Более того, именно так и следует поступать. Ведь мы заинтересованы в развитии своей территории, в росте населения района.

Планируя покупку земельного участка, необходимо убедиться, что к нему есть проезд в зимнее и летнее время, решен вопрос с водой, газом, другими коммуникациями. К сожалению, так поступают единицы. Остальные подписывают договор купли-продажи в состоянии эйфории, даже не читая документы. И потом долгие годы решают проблемы, которых можно было бы избежать.

Людей много , денег мало

— Недавно предприниматель пожаловался губернатору Виктору Томенко в соц­сетях: он приехал жить в ваш район ради экологии. Платит налоги, а дорог и соцучреждений в округе нет. По этой же причине, говорят риэлторы, некоторые отказываются покупать участки в районе, даже если очень хотят. Что вы ответили тогда этому предпринимателю?

Фирсова Слобода. Анна Зайкова , altapress.ru.

— Бизнес этого барнаульского предпринимателя зарегистрирован в Новосибирской области. То есть живет и работает он здесь, а налоги платит там. Весьма распространенная ситуация.

По нашей оценке, в Первомайском районе проживает более 70 тысяч человек, а прописано 54 тысячи (данные Алтайкрайстата. — Прим. ред.). Только в Фирсове более 8 тыс. человек, а прописано 4,5 тыс. Получается, что люди зарегистрированы, работают и платят налоги в Барнауле или еще где-то, а живут у нас и ждут, что им построят дороги и социальную инфраструктуру.

— А вы можете построить?

— Бюджет района формируется в основном из двух статей: НДФЛ и аренда земли. В сельсоветах частично остается еще налог на землю, имущество и транспорт. Консолидированный бюджет Первомайского района составляет 800 млн рублей в год. Для нашей территории это небольшая сумма, и значительная ее часть уходит на зарплаты бюджетникам, содержание социальных объектов, доставку детей в школы.

Строительство дорог в поселках мы в принципе не можем запланировать. В наших силах организовать только их чистку и грейдирование. Да и тут проблемы — часть дорог оказалась в частной собственности. Администрация не может ни выкупить их, ни чистить за счет районного бюджета, потому что первая же проверка выявит нецелевое расходование средств.

Еще в «наследство» от предыдущего главы администрации мне достался арестованный счет и долг по неисполненным судебным решениям на сумму более 70 млн рублей. Поэтому мы вынуждены работать по принципу «латания дыр» в экономике: содержать социалку, выполнять предписания надзорных ведомств, платить по долгам. Остальное — как получится.

Дорога. Анна Зайкова , altapress.ru.

— Какие вы видите варианты выхода из сложившейся ситуации?

— Новые социальные объекты — это отличный способ закрепить людей в районе, ведь для того, чтобы устроить ребенка в детский сад или школу, необходима прописка. В этом году по федеральной программе для района начали проектировать детский сад на 280 мест. В планах строительство школы, так как аварийное здание в поселке Лесном было закрыто. Да и в Фирсове школа рассчитана на 107 человек, а обучается в ней 130.

Однако нельзя забывать и об обратной стороне медали: содержание построенных учреждений ложится на бюджет района. Это от 5 до 10 млн рублей в год за один объект. Мы рассчитываем, что с ростом прописанного населения вырастут и налоговые отчисления, которые мы сможем направить на развитие социальной инфраструктуры.

— Острый вопрос для Первомайского района — дороги в поселках. Их построят когда-нибудь?

— Эта одна из главных тем диалога с краевой властью. Мы хотим ее решить, воспользовавшись ресурсом «Ассоциации Барнаульской агломерации». То есть получать финансирование на развитие дорожной сети наравне с городом. Да, у нас проживает в десять раз меньше людей. Но давайте распределим бюджет с опорой на количество жителей, чтобы мы смогли заасфальтировать хотя бы главные улицы населенных пунктов.

Поселок в Первомайском районе. usadba22.ru

Еще можно улучшить экономику района, если перераспределить коммунальные платежи между предприятиями и населением. Выяснилось, что во многих домах нет счетчиков или они старые. Недоплаты ложатся на предпринимателей, которые банкротятся из-за непосильных счетов за коммуналку. Если мы хотим развивать район, строить новые детские сады, поликлиники, школы, то каждый житель может и должен в этом принять участие — стать добросовестным плательщиком налогов и коммуналки.

— Не раз высказывалось предложение передать часть Первомайского района в городской округ Барнаул , коль скоро НДФЛ остается там. Есть перспективы у идеи?

— Действительно, Санниково, Фирсово и Бобровку уже считают Барнаулом. Березовку, Зудилово и Солнечный — Новоалтайском. Все остальное — Первомайским районом.

Но мы не уполномочены решать подобные вопросы. Наша задача — создавать больше рабочих мест, привлекать инвесторов в территорию. У нас есть земли промышленности, где можно разместить крупные предприятия, в том числе по сельхозпереработке. Ведь в Первомайском районе производят 60% картофеля всего Алтайского края и 40% овощей. Плюс выращивают пшеницу, гречиху, рапс.

Город насолил

— Какие еще есть особенности у Первомайского района — соседа столицы Алтайского края?

— Например, у нас 73 садоводства, участки в которых принадлежат жителям Барнаула и Новоалтайска. Ни в одном районе Алтайского края такого числа садоводств нет. Это сумасшедшее количество людей, которые постоянно мигрируют, а кто-то там живет.

Автомобили в Барнауле. Правобережный тракт. Первомайский район. Анна Зайкова

Дачники — это особая категория населения. С одной стороны, у них своя система управления в садоводстве и есть бюджет, который в итоге даже больше, чем у сельсоветов. Но все равно они частые гости районных и сельских администраций: помогите мусор вывезти, решить вопрос с водой и т. д. Конечно, мы им помогаем.

С другой стороны, после окончания дачного сезона нам остаются несанкционированные свалки, собаки, которых завели на лето, а потом бросили, неутешительная статистика по пожарам, ставшим следствием пала травы весной и осенью. И с этим мы тоже работаем. Хотя лучше бы на деньги, потраченные на разбор свалки, мы сделали что-нибудь полезное и нужное району, его «коренным» жителям.

— Что , например?

— Первомайский район почти газифицирован, но объекты социальной инфраструктуры мы по-прежнему топим углем. А ведь они расположены в нескольких метрах от точки подключения. Нам остается только сделать проект, пройти с ним экспертизу и провести к зданию газопровод. Но денег в бюджете на это нет. Рассчитываю, что ситуация начнет меняться в лучшую сторону в ближайшее время.

Что известно об Александре Иванове

Александр Иванов родился 14 декабря 1985 года в Барнауле.

Александр Иванов предоставлено «Единой Россией»

Окончил Алтайский государст­венный аграрный университет, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

В 2012 и 2017 годах избирался депутатом Барнаульской городской думы. В 2017-м избран главой Первомайского района.