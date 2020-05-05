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Глава Петербурга надел несколько масок и посетил роддом. Теперь он герой мемов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел три родильных дома города, сообщает правительство северной столицы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
gov.spb.ru.

Беглов посетил медучреждения облачившись в «серьезную экипировку». Поскольку визит состоялся во время пандемии — губернатор воспользовался маской и надел поверх нее прозрачный пластиковый щиток.

«Акушерской службой города предприняты беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции в роддомах, не затронутых коронавирусом», — рассказали в правительсве города по итогам мероприятия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
gov.spb.ru.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
gov.spb.ru.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
gov.spb.ru.

После этого, как пишет tjournal.ru, в соцсетях пошутили над мерами предосторожности. В итоге Беглов стал героем многочисленных мемов.

«Роженицы, они ведь такие заразные! Беглов вон как предохранился, чтоб не забеременеть) Я понимаю, пресс-служба, все дела, а сам он не догоняет, что выглядит в этой ситуации как идиот?» — пишут в соцсетях.

Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.

Согласно рекомендациям ВОЗ, щиток с респиратором или защитными очками нужно использовать врачам и медицинскому персоналу, например, при реанимировании и особо сложных процедурах.

Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
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