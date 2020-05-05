Глава Петербурга надел несколько масок и посетил роддом. Теперь он герой мемов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел три родильных дома города, сообщает правительство северной столицы.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
gov.spb.ru.
Беглов посетил медучреждения облачившись в «серьезную экипировку». Поскольку визит состоялся во время пандемии — губернатор воспользовался маской и надел поверх нее прозрачный пластиковый щиток.
«Акушерской службой города предприняты беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции в роддомах, не затронутых коронавирусом», — рассказали в правительсве города по итогам мероприятия.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
gov.spb.ru.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
gov.spb.ru.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
gov.spb.ru.
После этого, как пишет tjournal.ru, в соцсетях пошутили над мерами предосторожности. В итоге Беглов стал героем многочисленных мемов.
«Роженицы, они ведь такие заразные! Беглов вон как предохранился, чтоб не забеременеть) Я понимаю, пресс-служба, все дела, а сам он не догоняет, что выглядит в этой ситуации как идиот?» — пишут в соцсетях.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Согласно рекомендациям ВОЗ, щиток с респиратором или защитными очками нужно использовать врачам и медицинскому персоналу, например, при реанимировании и особо сложных процедурах.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.
Мемы после того, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильные дома.
tjournal.ru.