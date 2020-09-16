Глава района в Сибири хотел удрать от полиции, но у него ничего не получилось

Глава района пытался удрать от полицейских на машине, однако его задержали сотрудники ГИБДД — по ориентировке.

В ведомстве отметили, что Розанчугов с июня 2020 года игнорировал органы следствия и всячески уклонялся от встреч, поэтому его объявили в федеральный розыск.

«В период с 2016-го по 2018 год подозреваемый в рамках исполнения муниципальных контрактов по приобретению квартир для детей-сирот не дал указание о проведении обязательной экспертизы жилых помещений на соответствие их требованиям технического задания», — уточнили в СК.

В результате приобрели 8 квартир на сумму более 6,7 млн рублей, которые полностью не пригодны для постоянного проживания.

Розанчугов свою вину не признал. Следствие планирует в ближайшее время предъявить ему обвинение.

Примечательно, что по гражданскому иску Ачинский горсуд обязал администрацию района расторгнуть с сиротами договоры социального найма на непригодные для проживания квартиры и предоставить им другое жилье.