Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Глава района в Сибири хотел удрать от полиции, но у него ничего не получилось

В Красноярском крае задержали главу Ачинского района Евгения Розанчугова, благодаря которому сироты получили непригодные для жизни квартиры, сообщает региональный СК.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Глава района пытался удрать от полицейских на машине, однако его задержали сотрудники ГИБДД — по ориентировке.

В ведомстве отметили, что Розанчугов с июня 2020 года игнорировал органы следствия и всячески уклонялся от встреч, поэтому его объявили в федеральный розыск.

«В период с 2016-го по 2018 год подозреваемый в рамках исполнения муниципальных контрактов по приобретению квартир для детей-сирот не дал указание о проведении обязательной экспертизы жилых помещений на соответствие их требованиям технического задания», — уточнили в СК.

В результате приобрели 8 квартир на сумму более 6,7 млн рублей, которые полностью не пригодны для постоянного проживания.

Розанчугов свою вину не признал. Следствие планирует в ближайшее время предъявить ему обвинение.

Примечательно, что по гражданскому иску Ачинский горсуд обязал администрацию района расторгнуть с сиротами договоры социального найма на непригодные для проживания квартиры и предоставить им другое жилье.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость