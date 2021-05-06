Глава района заставил подчиненных достраивать квартиры, чтобы прикрыть пропажу 4,5 млн рублей

В Красноярском крае задержали бывшего главу района, который вначале перевел деньги стройкомпании, а после собрал с предпринимателей средства на достройку жилья для молодых семей, сообщает региональный СК.

Экс-главу Балахтинского района подозревают в «злоупотреблении должностными полномочиями». Следствие намерено заключить его под стражу.

«С декабря 2017-го по апрель 2021 года давал указания подчиненным о переводе денежных средств в общей сумме около 4,5 млн рублей в рамках заключенного муниципального контракта на строительство 8 квартир для молодых семей и молодых специалистов», — рассказали в ведомстве.

При этом деньги перечислили без фактического выполнения работ, а стройкомпания оставила недостроенное здание.

Достройкой жилья занимались сотрудники различных отделов районной администрации — на деньги, собранные с предпринимателей в качестве спонсорской помощи.

В итоге получилось то, что получилось — экспертиза признала квартиры непригодными для проживания людей.

Ранее в Красноярском крае другому главе района курицы-несушки принесли не только 4,5 млн рублей, но и уголовное дело.