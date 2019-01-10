Глава Роскосмоса рассказал, что доложит Путину, кто продырявил «Союз»

Рогозин рассказал, что «Роскосмос» сотрудничает со следствием.
«Затем с этими выводами ознакомится узкий круг членов комиссии „Роскосмоса“, и немедленно эта информация будет доложена руководству страны. Это произойдет в ближайшие недели», — сказал Рогозин, отметив, что американцы тоже интересуются результатами работы.
У следователей есть все необходимые улики для установления причин произошедшего, уверен Рогозин, пишет bfm.ru. Эксперты работают с материалами, взятыми российскими космонавтами с поверхности бытового отсека.
На МКС 30 августа 2018 года была зафиксирована утечка воздуха. При исследовании выяснилось, что утечка происходит из отверстия на корабле «Союз МС-09». По мнению космонавтов, дырка была сделана сверлом. В середине сентября «Роскосмос» сформировал спецкомиссию по выяснению причин происхождения «дыры», к расследованию подключились правоохранительные органы.