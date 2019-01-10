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Жизнь
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Глава Роскосмоса рассказал, что доложит Путину, кто продырявил «Союз»

Выводы о причинах появления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» будут доложены руководству России в ближайшие недели, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью РБК.

Космонавты работают в открытом космосе.
Космонавты работают в открытом космосе.
Александр Герст, vk.com/prokopyev_iss

Рогозин рассказал, что «Роскосмос» сотрудничает со следствием.

«Затем с этими выводами ознакомится узкий круг членов комиссии „Роскосмоса“, и немедленно эта информация будет доложена руководству страны. Это произойдет в ближайшие недели», — сказал Рогозин, отметив, что американцы тоже интересуются результатами работы.

У следователей есть все необходимые улики для установления причин произошедшего, уверен Рогозин, пишет bfm.ru. Эксперты работают с материалами, взятыми российскими космонавтами с поверхности бытового отсека.

На МКС 30 августа 2018 года была зафиксирована утечка воздуха. При исследовании выяснилось, что утечка происходит из отверстия на корабле «Союз МС-09». По мнению космонавтов, дырка была сделана сверлом. В середине сентября «Роскосмос» сформировал спецкомиссию по выяснению причин происхождения «дыры», к расследованию подключились правоохранительные органы.

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