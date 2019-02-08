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Жизнь

Глава Сбербанка признался, что строил коровники

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф признался в том, что строил коровники в Тюменской области.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Делал он это во время студенчества — пытался заработать на свой первый автомобиль.

«Брались за любую работу. Сперва строили коровники, затем переключались на двухквартирные дома», — рассказал Греф в интервью ТАСС. Он каждое лето ездил со стройотрядом на север Тюменской области, откуда возвращался с огромными по тем временам деньгами.

Первой машиной будущего президента Сбербанка был ВАЗ-2108. Деньги на автомобиль он заработал самостоятельно, ни у кого не занимая, пишет ura.ru.

Ранее Греф рассказал, что не дает деньги в долг даже близким друзьям. По мнению бизнесмена, денежный вопрос может испортить дружбу.

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