Глава Сбербанка признался, что строил коровники

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф признался в том, что строил коровники в Тюменской области.

Делал он это во время студенчества — пытался заработать на свой первый автомобиль.

«Брались за любую работу. Сперва строили коровники, затем переключались на двухквартирные дома», — рассказал Греф в интервью ТАСС. Он каждое лето ездил со стройотрядом на север Тюменской области, откуда возвращался с огромными по тем временам деньгами.

Первой машиной будущего президента Сбербанка был ВАЗ-2108. Деньги на автомобиль он заработал самостоятельно, ни у кого не занимая, пишет ura.ru.

Ранее Греф рассказал, что не дает деньги в долг даже близким друзьям. По мнению бизнесмена, денежный вопрос может испортить дружбу.