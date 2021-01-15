Глава Счетной палаты Кудрин заявил о начале третьей волны коронавируса в России

«2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет», — сказал Кудрин.
Глава Счетной палаты предупредил, что это будет сложный год, и правительству придется принимать новые меры поддержки. Он отметил, что уже принято решение о продлении действовавших в прошлом году антикризисных мер.
Он уверен, что год будет по-прежнему сильно связан с пандемией, нужно будет продлевать многие меры. При этом он подчеркнул, что нельзя забывать и о решении давних проблем.
«В конце концов, мы не должны забывать, что у нас сохраняется большое число бедных, что, в том числе, связано с ростом пандемии. И нам нужны структурные реформы, от них никак не уйти», — заключил он.