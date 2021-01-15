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15 января
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Жизнь

Глава Счетной палаты Кудрин заявил о начале третьей волны коронавируса в России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что наступивший год будет ненамного легче прошедшего, пишет РИА «Новости». По его словам, начинается третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

«2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты предупредил, что это будет сложный год, и правительству придется принимать новые меры поддержки. Он отметил, что уже принято решение о продлении действовавших в прошлом году антикризисных мер.

Он уверен, что год будет по-прежнему сильно связан с пандемией, нужно будет продлевать многие меры. При этом он подчеркнул, что нельзя забывать и о решении давних проблем.

«В конце концов, мы не должны забывать, что у нас сохраняется большое число бедных, что, в том числе, связано с ростом пандемии. И нам нужны структурные реформы, от них никак не уйти», — заключил он.

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