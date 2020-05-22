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Жизнь

Глава тульского минздрава поддержал медсестру, появившуюся у больных в прозрачной униформе

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк высказался в поддержку медсестры, которая на работе надела прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.

Медсестра в купальнике и защитном костюме.
Медсестра в купальнике и защитном костюме.
Подслушано в Туле, vk.com

«Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни», — высказал он свое мнение по этому поводу в интервью телеканалу «Первый Тульский».

Чиновник добавил, что медсестра продолжает работать, хотя непосредственное начальство сделало ей замечание в устной форме. Было отмечено, что сотрудник нарушил требования к медицинской одежде.

При этом главврач больницы Анна Савищева вступилась за медсестру, отметив, что та — профессиональная сотрудница медучреждения, которая хорошо выполняет свою работу. Главврач призвала не оценивать медсестру по ее внешнему виду.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин также поддержал медсестру инфекционного госпиталя.

Ранее в сети появились фотографии, на которых медсестра инфекционного госпиталя в Туле пришла к пациентам в палату в полупрозрачном защитном костюме, под которым был купальник. Она объясняла, что надела его из-за жары.

По словам девушки, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать, пишет znak.com. Внешний вид медсестры стали активно обсуждать в социальных сетях. Отмечалось, что пациенты, находящиеся в палате, не имели ничего против внешнего вида медсестры. Даже наоборот.

Впоследствии стало немного известно о медсестре. Это Надежда Жукова. О ней известно немного: ей 23 года, не замужем, училась в Рязанском медицинском университете.

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