Главе Алтая пришлось объяснять инсинуации вокруг кедров

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин опроверг информацию о том, что власти планируют снять запрет на вырубку кедров. Ранее, по его словам, тема обросла инсинуациями

Власти добиваются разрешения на чистку орехово-промысловых зон в кедровниках Чойского и Турочакского районов, а не снятия запрета на вырубку кедра, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Вокруг этого вопроса сейчас много инсинуаций, правительство обвиняют в том, что мы якобы планируем снять запрет на вырубку кедра. Я уже говорил на сессии Госсобрания, что вырубки кедра не будет, мы против этого. Речь идет о том, чтобы разрешить чистку орехово-промысловых зон и дать работу лесникам этих двух районов, защитить их права», — подчеркнул Хорохордин.

Ученые еще в советские годы подтвердили необходимость санитарных чисток кедровых насаждений для поддержания здоровых, устойчивых к болезням и вредителям леса кедровников, добавил замминистра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Олег Андронов.

«Подчеркну, что никто и ни при каких обстоятельствах не рассматривает возможность снятия запрета на рубки кедра. Этого нет ни в нашей, ни в федеральной повестке», — резюмировал глава Алтая.