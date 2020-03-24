Главе Бийска посоветовали вспомнить Сталина

Главу Бийска Александра Студеникина попросили подумать об Иосифе Сталине во время сочинения поздравительной речи, пишет « Бийский рабочий ».

На заседании бийской Думы рассмотрели грядущее празднование 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.

Все должно пройти по следующей схеме: ветераны, труженики тыла, представители власти и общественных организаций возложат цветы к Мемориалу Славы, после чего все переместятся на Петровский бульвар, где пройдут парад и основные мероприятия.

При этом, как подчеркнули в оргкомитете, еще есть возможность принять пожелания от горожан, общественников и организаций.

Иосиф Сталин , 1918 год Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

Поправку к сценарию предложил экс-депутат бийской Думы Юрий Голунов. Выступая от лица коммунистов он попросил Студеникина кое-что добавить в поздравительную речь.

«Скажите уже то, что никогда не говорилось, — то, что я никак не могу вас уговорить сказать. Не искажая исторических фактов, произнесите, что в Великой отечественной войне победил советский народ, советский солдат — под руководством коммунистической партии во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным», — сказал Голунов.

Студеникин пообещал учесть такое пожелание, однако уточнил, что не может этого гарантировать.