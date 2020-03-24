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Жизнь

Главе Бийска посоветовали вспомнить Сталина

Главу Бийска Александра Студеникина попросили подумать об Иосифе Сталине во время сочинения поздравительной речи, пишет «Бийский рабочий».

Александр Студеникин
Александр Студеникин
altapress.ru

На заседании бийской Думы рассмотрели грядущее празднование 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.

Все должно пройти по следующей схеме: ветераны, труженики тыла, представители власти и общественных организаций возложат цветы к Мемориалу Славы, после чего все переместятся на Петровский бульвар, где пройдут парад и основные мероприятия.

При этом, как подчеркнули в оргкомитете, еще есть возможность принять пожелания от горожан, общественников и организаций.

Иосиф Сталин, 1918 год
Иосиф Сталин, 1918 год
Мультимедиа арт музей, Москва / Московский дом фотографии

Поправку к сценарию предложил экс-депутат бийской Думы Юрий Голунов. Выступая от лица коммунистов он попросил Студеникина кое-что добавить в поздравительную речь.

«Скажите уже то, что никогда не говорилось, — то, что я никак не могу вас уговорить сказать. Не искажая исторических фактов, произнесите, что в Великой отечественной войне победил советский народ, советский солдат — под руководством коммунистической партии во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным», — сказал Голунов.

Студеникин пообещал учесть такое пожелание, однако уточнил, что не может этого гарантировать.

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