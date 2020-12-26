Главная финансовая дама страны Набиуллина раскрыла секрет своих брошей

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что броши, которые она надевала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году, передавали понимание регулятора ситуации в экономике.

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI.

Первой брошью со смыслом стала неваляшка в марте — это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии и рекламой нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.

Набиуллина призналась, что брошку с аистом в феврале на первое заседание в году надела случайно, хотя как раз в декабре ее спросили о том, какой она птицей себя считает.

Решение надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в текущем году глава ЦБ объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить разные заморозки.