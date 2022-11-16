Несмотря на то, что парламентское большинство утвердило объемы основных параметров федерального бюджета и согласно требованиям Бюджетного кодекса менять их нельзя, финансовый план еще можно и нужно поправить, правильно перераспределив потоки денежных средств. Фракция « СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ » в своих поправках ко второму чтению предложила это перераспределение бюджетных ассигнований, определив конкретные источники финансирования увеличения расходов по ряду статей бюджета.

«Мы предлагаем три основных источника финансирования, — рассказывает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Первое — сократить Резервный фонд Правительства РФ на 150 млрд рублей из предусмотренных в нем на сегодняшний день 180 млрд рублей. Из года в год мы наблюдаем, как значительные бюджетные средства регионы не успевают осваивать, и они возвращаются в казну. Это значит, что уже в начале 2023 года Резервный фонд существенно пополнится остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием средств в конце 2022 года. В нынешних реалиях, считаем не учитывать этот факт при планировании бюджета — излишней роскошью. Деньги должны работать, а не гоняться туда-сюда. Второе. Мы предлагаем сократить расходы на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов. Сегодня разработчики заложили по этой статье 297,3 млрд рублей. Считаем, что их можно смело урезать на 50 млрд рублей. Третье. Мы предлагаем сократить расходы на „Обслуживание государственного внутреннего долга“ на 100 млрд рублей. Прогнозируется, что госдолг увеличится с 23,4 трлн рублей в начале 2023 года до 30 трлн рублей в 2025 году и это повлечет серьезный рост расходов на его обслуживание. В связи с этим в бюджете выделено 1 375,3 млрд рублей. Но прогнозы не всегда подтверждаются практикой, а перестраховка в нынешних непростых социально-экономических условиях может ударить гораздо больнее».

Таким образом, из этих источников СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ предлагает перераспределить 300 млрд рублей на решение ряда важнейших социальных проблем, на развитие здравоохранения, образования и культуры в нашей стране.

«Сохранить базовые основы социального благополучия российского общества сегодня, когда геополитическая и экономическая ситуации в стране очень сложные, особенно важно. Поэтому мы настаиваем, что доли расходов по разделам „Образование“ и „Здравоохранение“ нужно довести до 7%, по разделу „Культура“ — до 3% в общем объеме расходов бюджета», — отмечает депутат.

Для частичного достижения этой цели в федеральном бюджете 2023−2025 годов социалисты предлагают увеличить расходы следующим образом. По разделу «Культура» — на 15 млрд рублей в основном на сохранение памятников культуры, исторического наследия и на ремонт сельских ДК. По разделу «Образование» — на 60 млрд рублей для повышения зарплаты педагогическим работникам. По разделу «Здравоохранение» — на 85 млрд рублей, прежде всего, на модернизацию первичного звена здравоохранения, на которое в ближайшей перспективе ляжет дополнительная нагрузка по реабилитации участников СВО.

«При планировании бюджета, в приоритете, безусловно, остаются люди. Мы продолжаем настаивать на индексации пенсий работающим пенсионерам. Наша партия уже пять бьется с этой несправедливостью, но законопроекты большинство упорно отклоняет. Предлагаем в 2023 году сделать первые шаги в этом направлении и направить на индексацию пенсий работающим пенсионерам 101,5 млрд рублей из федерального бюджета», — отмечает политик.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» предлагает направить 15 млрд рублей на индексацию пенсий военным пенсионерам. Мы считаем, что лучше это сделать сразу, не дожидаясь прямых поручений Президента России, как это было в прошлом году.

Предлагаем выделить дополнительно 5 млрд рублей на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудниками и пенсионерами органов внутренних дел России. Предусмотренные сегодня на эти цели бюджетные средства в сумме 4,66 млрд рублей позволяют обеспечить за год только около 1% сотрудников от общего количества, состоящих на учете с 2012 года как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Не менее важно решить квартирный вопрос детей-сирот. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» предлагает помочь субъектам федерации обеспечить жильем достигших совершеннолетия детей-сирот и выделить дополнительно 10 млрд рублей.