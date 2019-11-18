Главный алтайский полицейский навестил бойцов в Чечне

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в составе временной опергруппировки органов и подразделений МВД в Чечне несут службу сотрудники полиции из разных подразделений края: патрульно-постовой, кинологической служб, изоляторов временного содержания, а также дежурных частей и участковых уполномоченных.
Подолян поблагодарил полицейских за службу. Он отметил, что сотрудники всегда получают только положительные оценки.
На общем построении Андрей Подолян в честь дня полиции вручил наиболее отличившимся почетные грамоты, благодарности и знаки отличия.
Кроме того, двум сотрудникам присвоили очередные специальные звания и вручили погоны.