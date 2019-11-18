Главный алтайский полицейский навестил бойцов в Чечне

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян посетил расположения в Ханкале, где дислоцируются сотрудники подразделений органов внутренних дел края.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в составе временной опергруппировки органов и подразделений МВД в Чечне несут службу сотрудники полиции из разных подразделений края: патрульно-постовой, кинологической служб, изоляторов временного содержания, а также дежурных частей и участковых уполномоченных.

Андрей Подолян в Чечне. 22.мвд.рф

Подолян поблагодарил полицейских за службу. Он отметил, что сотрудники всегда получают только положительные оценки.

На общем построении Андрей Подолян в честь дня полиции вручил наиболее отличившимся почетные грамоты, благодарности и знаки отличия.

Кроме того, двум сотрудникам присвоили очередные специальные звания и вручили погоны.