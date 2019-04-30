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30 апреля 22°C

Начальник краевой полиции назвал самый криминальный район Алтая

В Алтайском крае в 2018 году наиболее сложная криминогенная обстановка сложилась в Третьяковском районе. Однако в целом в регионе снизилось число преступлений, сообщил Андрей Подолян, начальник краевого ГУ МВД.

Андрей Подолян.
Андрей Подолян.
Анна Зайкова

Он отметил, что разделение районов по криминальности весьма условное. Важно учитывать, что в крупных населенных пунктах живет много людей и число преступлений там всегда будет больше.

При анализе обстановки пользуются таким параметром как «количество преступлений на тысячу жителей». В Третьяковском районе этот показатель равен 20,9 — максимальный результат.

«Но это не значит, что в Третьяковском районе, нельзя выйти на улицу, сразу ограбят. Нет, конечно», — сообщил генерал-майор.

Он отметил, что по итогам первого квартала 2019 года в Третьяковском районе ситуация улучшилась, муниципалитет уже не входит в число лидеров со знаком минус.

Меньше всего преступлений, 52, в 2018 году зарегистрировали в Суетском районе. Одна из причин — небольшая численность местного населения. Это самый малочисленный муниципалитет в крае. А наиболее благоприятная обстановка в Алтайском крае сложилась в муниципальном образовании ЗАТО Сибирский. В прошлом году на тысячу жителей там приходилось 5,1 преступления. Такая же ситуация сохраняется и в 2019 году.

Андрей Подолян также подчеркнул, что в Алтайском крае сохраняется стабильная криминогенная обстановка. По итогам 2018 года и первого квартала 2019, число преступлений снизилось.

Андрей Подолян,
начальник ГУ МВД по Алтайскому краю:

Это связано с абсолютно объективной картиной. Мы выдерживаем очень жесткую позицию, ничего не укрываем. Тенденция снижения преступность характерна в целом для России, и Алтайский край здесь не исключение.

Самые распространенные виды преступлений в регионе — кражи и мошенничество.

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