Главный десантник Алтая неудачно пошутил, все удалил, но скандал остался

Вопрос в Instagram задал предприниматель Максим Пьянков.
«Кто в армии не служил, тот и будет убирать», — ответил Тулебаев.
Позже он сказал, что пошутил, пишет «Сибнет».
«Мы не были в курсе что за материал вылетит. Это не пластик… а фольга. Спасибо, что обратил внимание. Следующий раз учтём этот момент», — отметил депутат.
Убрать мусор должны были представители фирмы, с которой заключили соответствующий договор. Уборку они провели вечером 4 августа, добавили «Новости Горного Алтая».
Более того, массовые мероприятия прошли несмотря на запрет Роспотребнадзора. Участники практически все были без защитных масок.
Telegram-канал «Алтайские истории» считает, что главе региона Олегу Хороходину, который 2 августа был в Москве, стоит сделать оргвыводы. Вице-премьер Алексей Тюхтенев принимал участия в празднике.
«Получается, пока губернатор Хорохордин в Москве, его первый зам нарушает его же распоряжение? Кот из дома — мыши в пляс. Ждём оргвыводы?», — пишет источник.
2 августа десантники по всей стране проигнорировали запреты Роспотребнадзора. В том числе и в Алтайском крае.