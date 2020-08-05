Главный десантник Алтая неудачно пошутил, все удалил, но скандал остался

После празднования Дня ВДВ в Республике Алтай в Парке Победы у памятника погибшим в локальных конфликтах дали праздничный салют, а площадь оказалась усыпана мусором. На вопрос, кто будет убирать это, от главы местного союза десантников, депутата Госсобрания Аскара Тулебаева последовал резкий ответ.

День ВДВ в Барнауле. 2019 год.

Вопрос в Instagram задал предприниматель Максим Пьянков.

«Кто в армии не служил, тот и будет убирать», — ответил Тулебаев.

Скриншот из Instagram лидера регионального Союза десантников , депутата Госсобрания Аскара Тулебаева. info.sibnet.ru/

Позже он сказал, что пошутил, пишет «Сибнет».

«Мы не были в курсе что за материал вылетит. Это не пластик… а фольга. Спасибо, что обратил внимание. Следующий раз учтём этот момент», — отметил депутат.

Убрать мусор должны были представители фирмы, с которой заключили соответствующий договор. Уборку они провели вечером 4 августа, добавили «Новости Горного Алтая».

Более того, массовые мероприятия прошли несмотря на запрет Роспотребнадзора. Участники практически все были без защитных масок.

Telegram-канал «Алтайские истории» считает, что главе региона Олегу Хороходину, который 2 августа был в Москве, стоит сделать оргвыводы. Вице-премьер Алексей Тюхтенев принимал участия в празднике.

«Получается, пока губернатор Хорохордин в Москве, его первый зам нарушает его же распоряжение? Кот из дома — мыши в пляс. Ждём оргвыводы?», — пишет источник.

2 августа десантники по всей стране проигнорировали запреты Роспотребнадзора. В том числе и в Алтайском крае.