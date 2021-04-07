Главный гериатр рассказал, какие опасности несет изоляция для пожилых людей

У пожилых, находившихся в изоляции, сократилось количество социальных контактов, снизились физическая и когнитивная активность. Это приводит к уменьшению массы и силы мышц, повышению риска падений, прогрессированию остеопороза, депрессии, также страдает память. Об этом рассказала « Известиям » Ольга Ткачева, главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Национального университета имени Пирогова

«Физическая активность, питание, когнитивный тренинг, социальная активность и контроль хронических заболеваний — эти пять правил обязательно нужно соблюдать каждому пожилому человеку», — подчеркнул эксперт.

Также Ткачева отметила, что почти в 30% случаев коронавирус у пожилых людей протекает в тяжелой форме, 10% из них попадают на ИВЛ.